Australia chính thức áp dụng các quy định mới về thị thực du học

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 2/10, Chính phủ Australia đã chính thức áp dụng các quy định mới về cải cách thị thực (visa) du học nhằm chấm dứt tình trạng "nhảy visa" (liên tục chuyển đổi visa tạm trú để ở lại lâu dài), đồng thời hướng tới mục tiêu ngăn chặn các đại lý và luật sư di trú có hành vi trục lợi chính sách.



Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các quy định mới nhằm bảo đảm một hệ thống di trú đáng tin cậy đối với người dân. Cụ thể, sinh viên quốc tế sẽ phải xin một visa hoàn toàn mới nếu muốn chuyển đổi khóa học. Quy định này bổ sung cho lệnh cấm chuyển từ bậc học cao xuống thấp hơn (ví dụ từ cử nhân hoặc thạc sỹ xuống chương trình học nghề) đã được công bố trước đó.



Đáng chú ý, để siết chặt kẽ hở lách luật, những người đang giữ visa du học sinh (mã ngạch 500) nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp lên bậc học cao hơn sẽ không được phép nộp hồ sơ xin visa mới khi đang ở trong lãnh thổ Australia, mà buộc phải nộp từ nước ngoài. Tuy nhiên, quy định này vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được phép nộp hồ sơ trong nước, bao gồm du học sinh bậc phổ thông, nghiên cứu sinh Tiến sỹ (PhD), sinh viên thuộc nhóm được chính phủ tài trợ (ngành quốc phòng hoặc ngoại giao)...



Phát biểu tại Viện Di trú Australia, đồng Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill nhấn mạnh các thay đổi mới sẽ giúp ngăn chặn sự gia tăng của nhóm người "tạm trú vĩnh viễn". Trong giai đoạn quá độ hiện nay, sinh viên sẽ không được phép chuyển đổi khóa học trong vòng 12 tháng đầu tiên. Từ ngày 1/7/2027, visa du học sẽ không được tự động gia hạn ngay cả khi sinh viên chuyển sang khóa học khác. Động thái này nhằm chấm dứt tình trạng sinh viên ghi danh nhưng không đi học trong 6 tháng đầu, cố tình thi trượt để chuyển sang các cơ sở giáo dục giá rẻ hơn.



Những điều chỉnh chính sách thị thực du học mới là một phần trong nỗ lực sâu rộng của chính phủ nhằm đưa mức di cư ròng hằng năm từ gần 300.000 người hiện nay xuống còn 225.000 người vào năm 2028. Hiện Australia có hơn 400.000 người đang giữ "visa chờ" (bridging visa) - loại thị thực tạm thời cấp cho những người chờ xét duyệt đơn xin mới hoặc người xin tị nạn được quyền ở lại hợp pháp. Một lượng lớn trong số này là sinh viên quốc tế đang nộp đơn xin một loại visa khác và Canberra đang quyết tâm cắt giảm con số này.



Bên cạnh du học sinh, giới chức Australia cũng nhắm mục tiêu vào các đại lý và luật sư di trú bị cáo buộc đưa ra những kỳ vọng không thực tế, xúi giục khách hàng nộp các hồ sơ thiếu căn cứ để kéo dài thời gian lưu trú. Chính phủ đề xuất lệnh cấm đối với các đại lý hỗ trợ những hồ sơ mà họ biết rõ là thiếu cơ sở pháp lý hoặc thực tế.



Sinh viên trở về sau khi kết thúc giờ học. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Ông Hill chỉ trích gay gắt các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là các quảng cáo trực tuyến hướng dẫn người nộp đơn giả mạo xu hướng tính dục hoặc giả vờ bị bức hại để xin visa tị nạn. Quan chức này viện dẫn trường hợp một luật sư cố tình nộp hồ sơ nắm chắc phần bị từ chối, sau đó liên tục kháng cáo lên Tòa án Khiếu nại Hành chính và cuối cùng là xin can thiệp cấp bộ trưởng chỉ để “câu giờ” cho khách hàng. Ông cảnh báo hệ thống hiện tại đang tạo lỗ hổng cho các hành vi trục lợi những người dễ bị tổn thương, qua đó phá hoại nghiêm trọng niềm tin của công chúng.



Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến tháng 6/2026, có khoảng 688.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Australia, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Xét trên tổng số các nhóm di cư, du học sinh vẫn là nhóm cư dân tạm thời lớn nhất của “xứ chuột túi”./.

Tỷ lệ từ chối visa du học Australia tăng hơn 3 lần, cao nhất trong 10 năm qua Tỷ lệ từ chối visa du học tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua trong bối cảnh sinh viên quốc tế đang trở thành vấn đề tranh luận nổi bật về việc kiểm soát lượng người di cư tại Australia.