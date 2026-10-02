Hàn Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy đầu tư song phương

Hàn Quốc và Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác cả về quốc phòng và kinh tế, trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố liên minh và thúc đẩy triển khai các cam kết đầu tư song phương.

Trong lĩnh vực quốc phòng, ngày 2/10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Hàn Quốc-Mỹ trong chuyến thăm đầu tiên tới căn cứ quân sự của Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) kể từ khi nhậm chức.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc gặp với Tư lệnh USFK - Tướng Xavier Brunson, tại Trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Bộ trưởng Kang tái khẳng định cam kết duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông kêu gọi duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong bối cảnh tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh và quốc phòng, trong đó có tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ cho Hàn Quốc.

Theo thông cáo của USFK, Bộ trưởng Kang đánh giá cao cam kết của lãnh đạo cấp cao USFK, UNC và Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc-Mỹ (CFC) trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường phối hợp trước những diễn biến tại Khu phi quân sự (DMZ).

Tuần trước, một vụ nổ mìn tại DMZ khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương. Khu vực này nằm dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), do Tướng Brunson đồng thời đảm nhiệm cương vị Tư lệnh.

Ông Kang, một tướng lục quân đã nghỉ hưu và từng giữ chức Phó Tư lệnh CFC, nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào cuối tháng 9 vừa qua. Chuyến thăm Trại Humphreys là hoạt động đầu tiên của ông tại căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ trên cương vị mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, cùng ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố dự án thu hồi dầu tăng cường trị giá 8,4 tỷ USD của Hàn Quốc tại Mỹ. Đây là một phần trong gói dự án đầu tư đầu tiên của Hàn Quốc theo thỏa thuận thương mại song phương được hai nước ký kết năm ngoái.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết gói dự án đầu tư này bao gồm việc xây dựng một nhà máy điện khí tại bang Texas và 8 nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn.

Ông cho rằng dự án thu hồi dầu tăng cường trị giá 8,4 tỷ USD sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất dầu và khí đốt, qua đó tăng cường vị thế năng lượng của Mỹ và an ninh năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về dự án. Tổng thống Trump cũng cho rằng thỏa thuận với Hàn Quốc "đang ngày càng tốt đẹp hơn.'

Năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, gồm 150 tỷ USD cho ngành đóng tàu và 200 tỷ USD cho các khoản đầu tư chiến lược. Đổi lại, Washington giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc./.

Mỹ và Hàn Quốc bàn sâu về năng lực hạt nhân và công nghiệp quốc phòng Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về tàu ngầm hạt nhân, làm giàu urani, tái xử lý nhiên liệu và đóng tàu.