Đường sắt Trung Quốc lập kỷ lục trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc (1/10), ngành đường sắt nước này đã vận chuyển 25,204 triệu lượt hành khách, mức cao nhất từ trước đến nay trong một ngày, cho thấy nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ.

Trong ngày 2/10, ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến phục vụ khoảng 20,39 triệu lượt hành khách và tăng cường 1.462 chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu tiếp tục ở mức cao.

Theo số liệu bán vé trước, các thành phố có lượng khách khởi hành đông nhất trong ngày 2/10 gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, Thâm Quyến, Hàng Châu, Vũ Hán, Tây An, Trịnh Châu và Nam Kinh. Ở chiều ngược lại, các điểm đến được nhiều hành khách lựa chọn chủ yếu là Bắc Kinh, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu, Thượng Hải, Vũ Hán, Tây An, Trịnh Châu, Nam Kinh và Trường Sa.

Một số tuyến có lưu lượng hành khách tăng cao gồm Quảng Châu-Nam Ninh, Tây An-Thành Đô; các tuyến từ Bắc Kinh đi Thẩm Dương, Trịnh Châu, Thanh Đảo; cùng các chặng Quảng Châu-Vũ Hán và Bắc Kinh-Tế Nam.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh, các đơn vị đường sắt địa phương đang khai thác tối đa năng lực vận tải và bổ sung chuyến trên những tuyến có nhu cầu cao. Tập đoàn Đường sắt Cáp Nhĩ Tân tăng thêm 96 chuyến, trong khi Tập đoàn Đường sắt Thái Nguyên bổ sung 66 chuyến, trong đó có 16 chuyến tàu cao tốc chạy ban đêm.

Tại Trịnh Châu, ngành đường sắt bổ sung 142 chuyến trên các hướng có nhu cầu cao như Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh.

Ở Thái Nguyên, ngành đường sắt phối hợp với cơ quan giao thông và các khu du lịch tăng cường xe trung chuyển từ ga Đại Đồng Nam đến các điểm tham quan như hang đá Vân Cương và núi Hằng Sơn, đồng thời tổ chức xe đưa đón miễn phí đến khu du lịch Đại Vương phủ.

Ga Khai Phong cũng phối hợp với cơ quan du lịch và các điểm tham quan triển khai ưu đãi dành cho hành khách sử dụng vé tàu, qua đó kết hợp giao thông đường sắt với hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Ngành đường sắt Trung Quốc cảnh báo một số tuyến và khung giờ có thể rơi vào tình trạng quá tải, dẫn tới thiếu chỗ cục bộ. Hành khách chưa mua được vé có thể sử dụng chức năng mua vé chờ trên ứng dụng 12306, đồng thời lựa chọn tối đa 60 tổ hợp “ngày đi + chuyến tàu” để tăng khả năng mua vé.

Cao điểm vận tải dịp Quốc khánh dự kiến tiếp tục trong những ngày tới. Ngành đường sắt Trung Quốc đang tăng cường năng lực phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại lớn trong suốt kỳ nghỉ lễ./.

Đường sắt Trung Quốc lập kỷ lục, vận chuyển 2,8 tỷ lượt hành khách trong 7 tháng Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc đã vận chuyển 2,8 tỷ lượt hành khách trong 7 tháng năm 2026, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thiết lập một kỷ lục mới.