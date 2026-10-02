Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên về đường phân giới quân sự

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young đã đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự (MDL).

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Chung cho rằng hai miền Triều Tiên cần sớm nối lại liên lạc, phối hợp kiểm tra và khảo sát đường phân giới quân sự trong bối cảnh có những bất đồng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng Chín.

Theo phía Hàn Quốc, vụ nổ mìn xảy ra ngày 21/9 ở phía Nam MDL khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc quy trách nhiệm cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ và cho rằng Seoul đã đưa ra kết quả điều tra không chính xác.

Bộ trưởng Chung cho rằng việc xác định và quản lý đường phân giới quân sự là vấn đề cần được hai bên trao đổi.

Ông cũng kêu gọi không nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng sang Triều Tiên tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định Seoul không có ý định đối đầu với Bình Nhưỡng và hai bên cần tăng cường liên lạc để hướng tới chung sống hòa bình.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đường phân giới quân sự được xác lập theo Hiệp định Đình chiến năm 1953.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và quân đội Triều Tiên từng lắp đặt 1.292 biển báo để đánh dấu đường phân giới, song hiện chỉ còn khoảng 200 biển còn nguyên vẹn do tác động của thời tiết và thiếu bảo dưỡng./.

Hàn Quốc tìm kiếm biện pháp giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời cho rằng cách bảo đảm an ninh chắc chắn nhất là loại bỏ xung đột, xây dựng hòa bình.