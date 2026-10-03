Ấn Độ thu hơn 600 triệu USD từ các thương vụ xuất khẩu tên lửa BrahMos

Kim ngạch xuất khẩu tên lửa BrahMos của Ấn Độ dự kiến sẽ vượt mốc 600 triệu USD nhờ các thỏa thuận ký với Indonesia, Philippines và một số quốc gia khác.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngành xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã vượt ra ngoài phạm vi vũ khí nhỏ và phụ tùng thay thế, chuyển sang các hệ thống tên lửa nội địa tiên tiến như Akash và BrahMos.

Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết xuất khẩu tên lửa BrahMos dự kiến sẽ vượt 600 triệu USD.

Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không Akash, vốn được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phòng không của Ấn Độ, hiện đang đạt sản lượng ổn định với các đơn đặt hàng từ Armenia, Tajikistan và Turkmenistan.

Thành công của các thương vụ xuất khẩu 2 hệ thống tên lửa này cho thấy hệ sinh thái thiết kế, thử nghiệm và sản xuất trong nước của Ấn Độ đang dần trở thành một ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Cũng theo ông Kumar Singh, nếu Akash đại diện cho năng lực ngày càng tăng của Ấn Độ trong lĩnh vực phòng không, thì BrahMos lại thể hiện sự nổi lên của hệ thống tấn công chiến lược cao cấp.

Ông mô tả BrahMos là "chuẩn mực cho câu chuyện xuất khẩu đang lên" của Ấn Độ và là một trong những hệ thống chiến lược tiên tiến có thể xuất khẩu ra bên ngoài.

Ấn Độ đã ký hợp đồng bán BrahMos trị giá khoảng 300 triệu USD cho Philippines, đạt thỏa thuận với Indonesia trị giá khoảng 200 triệu USD và một số thỏa thuận khác trị giá khoảng 100 triệu USD, đưa tổng giá trị các thương vụ xuất khẩu BrahMos lên hơn 600 triệu USD.

Hiện Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ trên không và tích hợp với máy bay chiến đấu Su-30MKI, mở rộng sức hấp dẫn của loại tên lửa này đối với các lực lượng không quân đang tìm kiếm lựa chọn tấn công siêu thanh tầm xa.

Trong một tuyên bố trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đã mô tả BrahMos "không chỉ là một tên lửa, mà còn là biểu tượng cho năng lực nội địa ngày càng phát triển" của Ấn Độ, phản ánh tầm quan trọng chiến lược và ngoại giao trong quan hệ của Ấn Độ với các đối tác quốc phòng./.

Ấn Độ đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tên lửa Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ quyết định của Bộ trưởng Rajnath Singh nằm trong chiến lược Aatmanirbharta, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.