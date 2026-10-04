Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan gia tăng sau vụ nổ súng tại khu vực biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad, phản đối việc Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) nổ súng tại khu vực Bedian khiến 2 thường dân Pakistan thiệt mạng và yêu cầu điều tra lập tức.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng triệu Đại biện lâm thời Pakistan, khẳng định BSF buộc phải hành động sau khi 3 đối tượng vượt biên trái phép vào bang Punjab và phớt lờ cảnh báo.

New Delhi cho biết vụ việc liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới, đồng thời hối thúc Islamabad tôn trọng đường biên giới chung và ngăn chặn các hành vi xâm nhập bất hợp pháp.

Sự cố nổ súng mới nhất tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á rơi vào bế tắc, trong bối cảnh mâu thuẫn song phương chưa hạ nhiệt sau xung đột biên giới năm 2025 và vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng.

New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, song Islamabad bác bỏ cáo buộc này./.

Họp Liên hợp quốc: Thủ tướng Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ Thủ tướng Pakistan khẳng định: "Pakistan sẵn sàng cho cuộc đối thoại toàn diện và hướng đến kết quả với Ấn Độ về tất cả các vấn đề còn tồn tại. Nam Á cần sự lãnh đạo chủ động thay vì khiêu khích."