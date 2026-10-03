Triều Tiên diễn tập phóng vũ khí chiến lược, sử dụng tên lửa tầm trung

Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - cho biết nước này đã tiến hành cuộc diễn tập bắn vũ khí chiến lược về vùng biển phía Đông vào rạng sáng 3/10.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập có sử dụng tên lửa chiến lược tầm trung. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát cuộc diễn tập này.



Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Theo JCS, quả tên lửa đã bay hơn 700 km. Từ Tokyo, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho hay quả tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.



Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc điện đàm, thảo luận các biện pháp ứng phó chung sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tham gia cuộc điện đàm có Vụ trưởng Vụ Chính sách Bán đảo Triều Tiên Baek Yong Jin, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á David Wilezol và quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takashi Ariyoshi.



Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) thuộc Phủ Tổng thống nước này đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa.

NSO cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hành động như vậy./.

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông Hàn Quốc hiện tăng cường theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ, Nhật Bản.

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