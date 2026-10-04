Kỳ nghỉ kéo dài thúc đẩy làn sóng du lịch dịp lễ tại Trung Quốc

Thị trường du lịch dịp Quốc khánh Trung Quốc đã khởi đầu sôi động, khi nhiều du khách kết hợp kỳ nghỉ Trung Thu và Quốc khánh với ngày phép năm. Xu hướng này đã kéo dài thời gian các chuyến đi và làm tăng vọt lượng đặt chỗ cho các hành trình xa, lịch trình qua nhiều thành phố và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Do dịp Trung Thu và Quốc khánh năm nay chỉ cách nhau 3 ngày làm việc, một số du khách đã sử dụng 3 ngày phép để nối hai kỳ nghỉ thành một đợt nghỉ kéo dài 13 ngày. Theo dữ liệu của Trip.com Group, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, cứ 10 du khách thì có 1 người gộp hai kỳ nghỉ thành một đợt nghỉ dài.

Giám đốc điều hành Cao Shuai, phụ trách bộ phận kinh doanh điểm đến của nền tảng du lịch trực tuyến Trung Quốc Tongcheng Travel cho biết nhu cầu mạnh đối với kỳ nghỉ 13 ngày đã kéo dài chu kỳ tiêu dùng chung, đồng thời giúp giải phóng nhu cầu đi du lịch xa và trải nghiệm chuyên sâu.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Qunar cho thấy tính đến ngày 1/10, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, 20% du khách đã tới thành phố thứ hai trong hành trình của họ. Gần 30% đã đặt phòng khách sạn tại ít nhất 2 thành phố, trong khi lượng đặt phòng liên quan tới việc lưu trú tại 4 thành phố trở lên tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia Nghiên cứu viên Wang Peng, tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, cho rằng kỳ nghỉ kéo dài đã khuyến khích nhiều người bắt đầu đi du lịch sớm hơn, trải đều các chuyến đi trong khoảng thời gian dài hơn, thay vì tập trung vào một vài ngày cao điểm. Điều này có thể giúp duy trì nhu cầu đối với các dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống trong thời gian dài hơn.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (China Railway) cho biết mạng lưới đường sắt nước này đã phục vụ 25,204 triệu lượt hành khách trong ngày 1/10, thiết lập kỷ lục mới về số lượt khách trong một ngày.

Nghiên cứu viên Bu Xiting, tại Khoa Quản lý Công nghiệp Văn hóa, Đại học Truyền thông Trung Quốc, cho rằng việc kết hợp ngày nghỉ lễ với ngày phép năm đã giúp du khách có thêm thời gian để sắp xếp chuyến đi theo đúng những gì họ muốn trải nghiệm. Nghiên cứu viên này cho biết tiêu dùng du lịch đang chuyển dịch từ việc tập trung vào "hiệu quả thời gian" sang "mật độ trải nghiệm" lớn hơn./.

Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà của Trung Quốc vào mùa du lịch cao điểm Nổi tiếng với những dãy núi đá sa thạch đỏ nhiều tầng màu sắc rực rỡ như dải cầu vồng, đây này là một trong số điểm đến hấp dẫn của Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

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