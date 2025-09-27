Họp Liên hợp quốc: Thủ tướng Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ

Ngày 26/9, phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tổ chức tại New York (Mỹ), Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ và hoan nghênh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Sharif gặp ông Trump tại Nhà Trắng cùng với Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir.

Ông Sharif khẳng định: "Pakistan sẵn sàng cho cuộc đối thoại toàn diện và hướng đến kết quả với Ấn Độ về tất cả các vấn đề còn tồn tại. Nam Á cần sự lãnh đạo chủ động thay vì khiêu khích."

Thủ tướng Pakistan cũng gọi vai trò của Tổng thống Trump là "táo bạo và có tầm nhìn xa," hàm ý về lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng Năm dưới vai trò trung gian hòa giải của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Sharif cho rằng nếu Tổng thống Trump không can thiệp kịp thời và kiên quyết thì hậu quả của một cuộc chiến toàn diện sẽ rất thảm khốc.

Việc Tổng thống Trump ủng hộ Pakistan đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden, vốn giữ khoảng cách với quốc gia Nam Á này do lo ngại về mối quan hệ của Islamabad với lực lượng Taliban trong cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ của Mỹ tại Afghanistan.

Pakistan từ lâu đã tìm kiếm một vai trò quốc tế cho khu vực Kashmir đang được chia phần kiểm soát với Ấn Độ nhưng New Delhi từ chối và tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng Himalaya, nơi có đa số người Hồi giáo và thiểu số người Hindu sinh sống./.

Pakistan cấm tất cả máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ vào không phận Cơ quan Hàng không Pakistan (PCAA) ngày 18/7 thông báo tất cả máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ sẽ không được phép bay qua không phận Pakistan theo lệnh cấm này.