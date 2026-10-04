Philippines bắt giữ hàng trăm người Trung Quốc khi truy quét lừa đảo trực tuyến

Theo AFP, Cơ quan di trú Philippines tối 3/10 thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 244 lao động nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, trong chiến dịch truy quét lớn nhất từ đầu năm đến nay nhằm vào các cơ sở kinh doanh trò chơi trực tuyến bất hợp pháp.

Theo thông báo, quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật Philippines hôm 2/10 đã đột kích 2 địa điểm tại Mindanao, bắt giữ 110 công dân Trung Quốc, 2 người Campuchia và 1 cư dân Hong Kong tại địa điểm thứ nhất; trong khi 131 người nước ngoài khác, phần lớn là người Trung Quốc, cũng đã bị bắt tại địa điểm thứ hai.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM. Chính phủ Philippines đang điều tra khả năng một số đối tượng bị bắt dính líu tới các hành vi phạm tội liên quan buôn người; những người còn lại sẽ bị trục xuất.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines Quý Lăng Bằng cho biết Bắc Kinh đang liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines để tìm hiểu thông tin chi tiết về vụ việc.

Ông nhấn mạnh luật pháp Trung Quốc cấm mọi hình thức cờ bạc, bao gồm cả việc công dân Trung Quốc đánh bạc ở nước ngoài hoặc làm việc cho các công ty cờ bạc./.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến CCOS cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành.