Số vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tòa án Hàn Quốc tăng đột biến

Số vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của các cơ quan tòa án Hàn Quốc đã tăng mạnh trong năm nay, với gần 240.000 vụ được ghi nhận chỉ trong 8 tháng đầu năm, cao gấp khoảng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Cục Quản lý Tòa án Quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 4/10 cho biết tổng số vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của tòa án trong thời gian từ tháng 1-8/2026 lên tới 239.145 vụ, so với 101.205 vụ trong cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, số vụ tấn công đã tăng khoảng 136% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa tổng số 141.528 vụ được ghi nhận trong cả năm 2025.

Xét theo từng tháng, tháng 3 ghi nhận số vụ cao nhất với 48.263 vụ, tiếp đến là tháng 5 với 39.915 vụ và tháng 6 với 34.083 vụ. Chỉ riêng ba tháng này đã chiếm hơn một nửa tổng số vụ được ghi nhận trong 8 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, số liệu cho thấy xu hướng gia tăng đột biến trong năm nay diễn ra sau một thời gian số vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tòa án có chiều hướng giảm.

Tổng số vụ được ghi nhận lần lượt là 142.514 vụ năm 2021, 126.212 vụ năm 2022, 114.070 vụ năm 2023 và 98.171 vụ năm 2024, trước khi tăng lên 141.528 vụ vào năm 2025. Với 239.145 vụ trong 8 tháng đầu năm 2026, số vụ đã vượt tổng số của tất cả các năm kể từ năm 2021.

Hệ thống thông tin của ngành tư pháp Hàn Quốc quản lý nhiều hệ thống quan trọng, trong đó có hệ thống tố tụng điện tử, hệ thống quản lý hoạt động xét xử, hệ thống ký gửi và thi hành án, cùng các trung tâm dữ liệu và mạng máy tính của các tòa án.

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Tòa án Quốc gia Hàn Quốc cũng bao gồm bộ phận chuyên trách về vận hành hệ thống thông tin tư pháp và bảo vệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các hệ thống thông tin của ngành tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đợt gia tăng tấn công nhằm vào hệ thống tòa án diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu tại nhiều lĩnh vực quan trọng.

Số liệu mới công bố đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ đối với các hệ thống thông tin trọng yếu, trong đó có cơ quan tư pháp và tài chính.

Tuy nhiên, các số liệu được công bố hiện chưa cho biết cụ thể số vụ đã xâm nhập thành công, mức độ thiệt hại hoặc danh tính của các đối tượng đứng sau các vụ tấn công./.

Tấn công mạng khiến 25.000 khách hàng của Ngân hàng Shinhan bị rò rỉ dữ liệu Ngân hàng Shinhan nêu rõ vụ tấn công mạng xảy ra ngày 30/9 đã làm lộ các dữ liệu nhạy cảm bao gồm khoản vay, thu nhập hằng năm, họ tên và số điện thoại của khách hàng.

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