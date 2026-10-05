AI tạo thêm hàng triệu việc làm, định hình lại thị trường lao động Mỹ

Thị trường lao động Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng AI.

Theo dữ liệu mới nhất của LinkedIn, AI đã góp phần tạo ra gần 2 triệu việc làm mới trên toàn cầu trong 3 năm qua. Riêng tại Mỹ, số lượng tin tuyển dụng liên quan đến AI đã tăng mạnh kể từ năm 2023, trong khi các vị trí chuyên môn mới tiếp tục xuất hiện.

LinkedIn cho biết các công việc AI thường có mức lương cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung, với mức thù lao được đăng tuyển trung bình cho các vị trí AI hiện khoảng 177.000 USD/năm, so với khoảng 80.000 USD đối với các công việc khác.

Trong nhóm việc làm mới, kỹ sư AI đang trở thành một trong những vị trí phát triển nhanh nhất. LinkedIn cho biết số tin tuyển dụng kỹ sư AI tại Mỹ tăng đáng kể trong những năm gần đây. Các vị trí mới như chuyên gia triển khai AI, chuyên viên phân tích pháp y AI và chuyên gia an toàn AI cũng tăng nhanh.

Trong năm qua, nhu cầu đối với chuyên gia triển khai AI tăng 226%, chuyên viên phân tích pháp y AI tăng 169% và các vị trí về an toàn AI tăng 91%.

Cơ sở hạ tầng AI, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu, đang tạo thêm một nguồn việc làm quan trọng. Theo Indeed Hiring Lab, số tin tuyển dụng liên quan đến trung tâm dữ liệu tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua, trong khi tổng số tin tuyển dụng giảm khoảng 12%.

Hiện cứ 1.000 tin tuyển dụng tại Mỹ có khoảng 6 tin liên quan đến trung tâm dữ liệu, tăng từ 2 tin vào tháng 6/2023. Khoảng 1/4 số vị trí tuyển dụng tại các trung tâm dữ liệu hiện thuộc các lĩnh vực điện, lắp đặt và bảo trì.

LinkedIn cũng cho biết lực lượng lao động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 2017-2025; riêng số tin tuyển dụng trung tâm dữ liệu tăng 23% trong năm 2025. Mỹ hiện chiếm khoảng 40% lực lượng lao động trung tâm dữ liệu toàn cầu, với Virginia, California và Texas là những trung tâm nhân lực lớn.

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang cam kết hàng trăm tỷ USD cho hạ tầng AI. Chẳng hạn như Anthropic, dự kiến đầu tư ít nhất 518 tỷ USD trong 10 năm thông qua các thỏa thuận dài hạn về năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, xu hướng việc làm do AI tạo ra diễn ra song song với những lo ngại về khả năng AI thay thế một số công việc hiện có. CBS News dẫn dữ liệu LinkedIn cho biết từ năm 2023 đến 2025, Mỹ có khoảng 639.000 tin tuyển dụng liên quan đến AI, trong đó khoảng 75.000 vị trí là kỹ sư AI.

Trong khi đó, một bộ phận người lao động đang chuyển sang các ngành nghề đòi hỏi nhiều lao động trực tiếp như y tế, giáo dục và các ngành kỹ thuật, vốn ít bị ảnh hưởng bởi tự động hóa hiện nay.

Những diễn biến trên cho thấy AI không chỉ tạo ra nhu cầu đối với các vị trí kỹ thuật cao mà còn thúc đẩy việc làm trong xây dựng, điện, cơ khí, vận hành và bảo trì trung tâm dữ liệu. Đồng thời, quá trình này đang góp phần tái định hình cơ cấu thị trường lao động Mỹ, với nhu cầu ngày càng cao đối với những kỹ năng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến AI./.

AI thúc đẩy thị trường lao động toàn cầu theo hướng linh hoạt hơn Mô hình việc làm truyền thống với một công việc, một địa điểm và khung giờ làm việc cố định đang dần nhường chỗ cho các hình thức lao động linh hoạt, đa dạng và ứng dụng công nghệ nhiều hơn.