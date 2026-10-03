Nigeria: Phiến quân Hồi giáo sát hại ít nhất 18 dân làng vô tội

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Tây Phi, ít nhất 18 dân làng đã bị các tay súng Hồi giáo liên kết với phong trào Boko Haram sát hại khi vào khu vực rừng cây bụi tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria, để kiếm củi.

Các nguồn tin an ninh ngày 2/10 xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm 1/10 tại khu vực chính quyền địa phương Marte - một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc nổi loạn kéo dài 17 năm qua ở Đông Bắc Nigeria.

18 thi thể đã được tìm thấy sau khi các tay súng phục kích nhóm dân làng. Một số người khác vẫn mất tích sau vụ tấn công.

Một sỹ quan cấp cao của quân đội Nigeria cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch truy quét trong khu vực và đang truy đuổi các đối tượng tấn công.

Trong những năm gần đây, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi cuộc nổi loạn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công khi họ đi vào địa bàn nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm vũ trang để canh tác hay kiếm củi.

Cuộc nổi loạn tại Đông Bắc Nigeria chủ yếu do Boko Haram và nhánh tách ra là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tiến hành. Các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực có những mục tiêu khác nhau, từ thiết lập một nhà nước Hồi giáo đến cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc và tuyển mộ thành viên.

Những cuộc tấn công của các nhóm này trong nhiều năm qua đã khiến hàng chục nghìn người Nigeria thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Vụ việc mới nhất tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh tại các khu vực nông thôn ở bang Borno, nơi người dân phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công khi rời khỏi các khu vực dân cư để tìm kiếm nguồn thực phẩm và nhiên liệu./.

Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.