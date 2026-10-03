Hai cuộc tấn công bằng UAV khiến ít nhất 60 dân thường thương vong ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một khu ký túc xá đại học và một trung tâm dành cho các gia đình phải sơ tán tại thành phố El-Obeid, miền Trung Sudan, trong tuần này.

Theo một nguồn tin y tế, các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh giao tranh tại bang North Kordofan gia tăng. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, nơi Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đang tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ, hơn 3 năm sau khi cuộc xung đột bùng phát và tàn phá nhiều khu vực của quốc gia Đông Bắc Phi.

Một chiếc UAV đã tấn công khu ký túc xá của Đại học Kordofan, nơi đang được sử dụng để làm chỗ ở cho sinh viên và dân thường. Tổ chức Emergency Lawyers cho biết vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Trong khi đó, 1 chiếc UAV khác đã đánh trúng một trung tâm đang tiếp nhận các gia đình phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tại khu vực Kordofan, khiến 5 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Giới chức chính quyền North Kordofan cáo buộc RSF thực hiện vụ tấn công.

Những tháng gần đây, cả SAF và RSF đều tăng cường sử dụng UAV trong giao tranh. Số liệu của Liên hợp quốc ghi nhận hơn 1.100 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng UAV chỉ trong 5 tháng đầu năm nay.

El-Obeid - thủ phủ của bang North Kordofan - đã trở thành một trong những chiến trường trọng yếu trong cuộc xung đột ở Sudan do nằm tại điểm giao cắt giữa các tuyến kết nối khu vực miền Trung và miền Tây nước này.

Liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng tại El-Obeid và rộng hơn là khu vực Kordofan có nguy cơ dẫn tới những hành động tàn bạo mới. Tháng 7 vừa qua, Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo mà cơ quan này mô tả là “báo động đỏ” về tình hình trong khu vực.

Theo Liên hợp quốc, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Kordofan kể từ khi RSF chiếm El-Fasher, thành trì lớn cuối cùng của SAF tại Darfur, sau chiến dịch tấn công quy mô lớn vào năm ngoái.

Các nhân viên cứu trợ ước tính cuộc chiến giữa SAF và RSF đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, đồng thời buộc hơn 13 triệu người phải di dời nơi ở và gây ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và di cư được đánh giá là nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay./.

Hội đồng bảo an yêu cầu bảo vệ dân thường và tiếp cận nhân đạo tại Sudan Các thành viên Hội đồng Bảo an một lần nữa nhấn mạnh đòi hỏi cấp thiết đối với các bên xung đột ở Sudan là phải kiềm chế bạo lực, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo.