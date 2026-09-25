Sudan: RSF gia tăng tấn công UAV nhằm vào các thành phố tiền tuyến

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tại Sudan đã đẩy mạnh những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gây thương vong tại các thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ nước này ở bang North Kordofan, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và làm gia tăng tâm lý bất an.

Trong tháng Chín, hai thành phố tiền tuyến ở North Kordofan đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công nghiêm trọng bằng UAV.

Người dân cho rằng đây là dấu hiệu của một chiến dịch tấn công mới, sau vài tuần RSF dường như giảm cường độ sử dụng UAV trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép quốc tế.

Ngày 8/9, 1 UAV đã tấn công phòng xử án đông người tại thành phố Um Ruwaba, thuộc bang North Kordofan, một trong những khu vực tiền tuyến chính của cuộc xung đột tại Sudan.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Emergency Lawyers, vụ tấn công làm khoảng 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hình ảnh cho thấy toàn bộ mặt tiền của tòa nhà bị phá hủy, nhiều cột phía trước bị đánh sập.

Một ngày sau, 1 UAV tiếp tục tấn công một trường cao đẳng tại thành phố Al-Obeid, thủ phủ bang North Kordofan, làm sập mái và hư hại 8 phòng học, khiến 1 nhân viên bảo vệ.

UAV ngày càng trở thành một trong những loại vũ khí được sử dụng phổ biến trong cuộc nội chiến kéo dài khoảng 3 năm rưỡi tại Sudan.

Cả RSF và quân đội Sudan (SAF) đều sử dụng các công nghệ UAV hiện đại, tương tự những loại vũ khí đang được triển khai tại các khu vực xung đột khác như Ukraine.

Liên hợp quốc ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV của cả RSF và SAF đã khiến hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong nửa đầu năm 2026.

Những cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh North Kordofan đang trở thành một trong những mặt trận trọng yếu của cuộc chiến giữa RSF và SAF, khi các thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Sudan phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng UAV ngày càng nghiêm trọng./.

Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 45 người thương vong Một nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13h (giờ địa phương), nhằm vào một khu chợ nhỏ, tòa án địa phương và các nhà dân ở gần đó.