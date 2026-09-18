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Libya nối lại các chuyến bay thẳng tới Pháp sau hơn một thập kỷ gián đoạn

Việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Libya và Pháp được đánh giá là bước quan trọng hướng tới việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hành khách.

Văn Khoa
Libya nối lại các chuyến bay thẳng tới Pháp sau hơn một thập kỷ gián đoạn

Ngày 17/9, Hãng hàng không MedSky của Libya đã nối lại các chuyến bay thẳng giữa nước này và Pháp sau hơn 15 năm gián đoạn, khai trương tuyến bay tam giác kết nối giữa thủ đô Tripoli, thủ đô Paris (Pháp) và thành phố Benghazi (Libya).

Theo MedSky và Hãng Thông tấn Libya (LANA), chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Sân bay quốc tế Mitiga ở Tripoli vào sáng 17/9 đến Sân bay Paris-Charles de Gaulle vào khoảng giữa trưa, sau đó tiếp tục đến Sân bay quốc tế Benina ở Benghazi vào đầu giờ chiều.

Đầu tháng này, Đại sứ quán Pháp tại Libya đã hoan nghênh việc khai trương tuyến bay thẳng theo dự kiến giữa Libya và Pháp, mô tả đây là một bước quan trọng hướng tới việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)
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