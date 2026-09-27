Liên tục 2 vụ xả súng hàng loạt ở Nam Phi, gần 30 người thiệt mạng

Cảnh sát Nam Phi ngày 27/9 cho biết 27 người đã thiệt mạng trong 2 vụ xả súng xảy ra cách nhau chỉ vài giờ tại các khu dân cư ở nước này.

Hiện lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm.

Trên mạng xã hội X, Cảnh sát Nam Phi nêu rõ vụ việc mới nhất xảy ra tại một cửa hàng ở thị trấn Lwandle, gần thành phố Cape Town, vào khoảng 2h ngày 27/9 (giờ địa phương).

Các đối tượng có vũ trang đã nổ súng khiến 10 người thiệt mạng và 11 người khác phải nhập viện điều trị.

Trước đó, vào tối 26/9, một vụ xả súng xảy ra tại một quán rượu ở thị trấn Wedela, cách thành phố Johannesburg khoảng 80km về phía Tây, khiến 17 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương.

Cảnh sát cho biết 8 nghi phạm mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn đã nổ súng vào những người đang có mặt bên ngoài quán rượu, sau đó tiến vào bên trong tiếp tục tấn công.

Sau khi gây án, các đối tượng được cho là đã lục soát một số nạn nhân, lấy điện thoại di động rồi lên 2 phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đến nay chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ trong 2 vụ xả súng trên. Các vụ việc xảy ra chỉ 5 ngày sau vụ xả súng gây rúng động dư luận tại một bữa tiệc gia đình ở thành phố Durban, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Chuỗi vụ xả súng liên tiếp đang làm gia tăng lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực tại Nam Phi, quốc gia vốn có tỷ lệ giết người thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh những hành vi tội phạm dẫn đến các vụ thảm sát như vậy là vấn đề gây nhức nhối và đặc biệt đáng lo ngại đối với chính phủ.

Mặc dù ghi nhận tỷ lệ tội phạm ở một số khu vực có dấu hiệu giảm nhờ những nỗ lực trấn áp của lực lượng cảnh sát, nhà lãnh đạo Nam Phi cho rằng bức tranh an ninh tổng thể vẫn diễn biến phức tạp.

Ông kêu gọi sự chung tay của người dân thông qua các cấu trúc xã hội, bao gồm các diễn đàn an ninh cộng đồng, nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật triệt phá tội phạm.

Trước đó, tháng Ba vừa qua, Tổng thống Ramaphosa đã triển khai binh sĩ tới một số khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, trong đó có các địa bàn quanh Johannesburg và Cape Town, nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát trong chiến dịch kéo dài một năm.

Theo số liệu chính thức, trong quý 2 vừa qua, Nam Phi ghi nhận 5.427 vụ giết người, tương đương trung bình gần 60 người thiệt mạng mỗi ngày.

Cảnh sát và các chuyên gia tội phạm cho rằng tình trạng phổ biến của súng bất hợp pháp là một trong những yếu tố làm gia tăng các vụ giết người bằng súng./.

Xả súng hàng loạt tại Nam Phi khiến 7 người thiệt mạng Vụ xả súng đầu tiên xảy ra khi một nhóm nghi phạm có vũ trang nổ súng vào 5 người đàn ông đang đứng trước cửa một cửa hàng tạp hóa; còn trong vụ thứ 2 các tay súng bắn xối xả vào một nhóm người.