Hàn Quốc: Thêm vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của khoảng 24.000 người

Thông tin cá nhân của khoảng 24.000 nhân viên Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) - doanh nghiệp nhà nước lớn của Hàn Quốc, đã bị rò rỉ trên một trang web bên ngoài, trong bối cảnh nước này liên tiếp xảy ra các vụ lộ dữ liệu tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 5/10, KEPCO cho biết công ty phát hiện thông tin cá nhân của nhân viên bị đăng tải trên một trang web bên ngoài vào khoảng 15h59 ngày 1/10. Dữ liệu bị lộ gồm họ tên, chức vụ và số điện thoại của khoảng 24.000 nhân viên.

Theo KEPCO, sự cố không làm lộ những thông tin nhạy cảm hơn như số đăng ký cư trú. Công ty đã thông báo cho các nhân viên bị ảnh hưởng và hoàn tất việc xóa những thông tin bị đăng tải vào khoảng nửa đêm 2/10.

KEPCO cũng khẳng định thông tin của khách hàng không bị ảnh hưởng, do được lưu trữ trong một hệ thống riêng biệt với dữ liệu nhân viên. Công ty hiện đang tiến hành xác minh nguyên nhân và quá trình dẫn đến việc thông tin cá nhân bị đưa ra bên ngoài.

Một quan chức KEPCO cho biết nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Theo đánh giá ban đầu, vụ rò rỉ dường như không liên quan đến loạt cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào các doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc liên tiếp đối mặt với các sự cố an ninh mạng và rò rỉ dữ liệu.

Một số ngân hàng lớn như Hana Bank, KB Kookmin Bank và Shinhan Bank gần đây đã ghi nhận các vụ lộ thông tin khách hàng, làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng của các doanh nghiệp.

Việc thông tin của hàng chục nghìn nhân viên KEPCO bị lộ tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo mật, kiểm soát việc quản lý và chia sẻ dữ liệu nội bộ, cũng như giám sát các nền tảng bên ngoài có nguy cơ chứa hoặc phát tán thông tin cá nhân.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra cũng đang tạo sức ép đối với các doanh nghiệp và cơ quan chức năng Hàn Quốc trong việc nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế thiệt hại khi thông tin cá nhân bị xâm phạm./.

Tấn công mạng khiến 25.000 khách hàng của Ngân hàng Shinhan bị rò rỉ dữ liệu Ngân hàng Shinhan nêu rõ vụ tấn công mạng xảy ra ngày 30/9 đã làm lộ các dữ liệu nhạy cảm bao gồm khoản vay, thu nhập hằng năm, họ tên và số điện thoại của khách hàng.