Công nghệ

Amazon sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho các địa phương đặt trung tâm dữ liệu tại Mỹ

AWS đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào các cộng đồng quanh trung tâm dữ liệu tại Mỹ, tập trung vào giáo dục, năng lượng, nước và đào tạo nghề nhằm giảm tác động của hoạt động này với địa phương.

Khánh Ly
Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Amazon Web Services (AWS), đơn vị kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây của tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon, ngày 2/10 thông báo sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào các cộng đồng địa phương nơi có các hệ thống trung tâm dữ liệu của hãng tại Mỹ, đồng thời cam kết giải quyết những tác động của các trung tâm dữ liệu đối với điện và nước sinh hoạt tại những khu vực này.

Amazon cho biết đã rót 276 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2011-2025, đồng thời đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn cũng như mở rộng hoạt động tại nhiều tiểu bang, bao gồm Indiana, Louisiana, Bắc Carolina, Virginia và Mississippi.

Theo AWS, gói đầu tư cộng đồng vừa được công bố bao gồm kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý, bảo tồn nguồn nước và năng lượng, cùng các ưu tiên khác của từng địa phương nơi AWS đặt trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu - cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đang đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân địa phương trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, chi phí dịch vụ tiện ích gia tăng cũng như nhiều hệ lụy khác đối với địa phương.

Trong một tuyên bố, AWS đã nỗ lực phản bác các luồng ý kiến chỉ trích hướng vào những trung tâm dữ liệu liên quan đến tác động môi trường, năng lượng và kinh tế.

Giám đốc điều hành (CEO) AWS, ông Matt Garman, nhấn mạnh tính cấp bách của việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu hiện nay, khi Mỹ không phải là quốc gia duy nhất nhận thấy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia từ AI, đồng thời khẳng định các quốc gia dẫn đầu về AI sẽ là những bên định hình và thu về giá trị lớn nhất từ công nghệ này.

Bên cạnh đó, AWS cam kết đến năm 2030 sẽ hoàn lại cho cộng đồng lượng nước sạch nhiều hơn mức các trung tâm dữ liệu tiêu thụ. AWS cho biết hiện đã đạt được 75% mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm dữ liệu #Thương mại điện tử #Trí tuệ nhân tạo #Năng lượng #Công nghệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OpenAI gửi cảnh báo đến hơn 100 tổ chức

OpenAI cho biết mục đích của thông báo là cung cấp cho các bên thứ ba bị ảnh hưởng những thông tin cần thiết để điều tra và xử lý các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật hoặc kỹ thuật khác.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Ký số từ xa đang giúp doanh nghiệp tháo gỡ “điểm nghẽn” chờ ký, khi người có thẩm quyền có thể xử lý hồ sơ trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần USB Token. Với VNPT SmartCA, giao dịch điện tử được thực hiện linh hoạt, an toàn và thuận tiện hơn.