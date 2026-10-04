C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ giành giải Nhất Sáng kiến khoa học 2026

Ngày 4/10, Lễ trao giải Cuộc thi "Sáng kiến khoa học" đã diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Đây là sự kiện thường niên được triển khai từ năm 2022, do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp tổ chức.

Năm 2026, Cuộc thi có sự phối hợp của Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Đổi mới sáng tạo, hướng tới thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng,” cuộc thi năm nay hướng tới tôn vinh những sáng kiến có khả năng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng; đồng thời hưởng ứng việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điểm mới của Sáng kiến Khoa học 2026 là mở rộng đối tượng dự thi tới người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tìm kiếm và kết nối các kết quả nghiên cứu trên thế giới với nhu cầu ứng dụng tại Việt Nam.

Chính thức khởi động từ ngày 9/2/2026, cuộc thi nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp từ nhiều địa phương trên cả nước.

Gần 700 hồ sơ được gửi về, cao nhất trong các mùa thi. Sau vòng sơ loại, hơn 80 sản phẩm, giải pháp xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết và công khai thông tin trên website cuộc thi để độc giả tham gia bình chọn.

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp thuyết trình dự án trước Hội đồng giám khảo. Kết quả chung cuộc được đánh giá dựa trên 100% điểm của Hội đồng giám khảo. Riêng giải Sáng kiến yêu thích nhất được xác định trên cơ sở số lượt bình chọn.

Theo công bố của Ban tổ chức, giải Nhất trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về sản phẩm “C-HySI - Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy” của tác giả Châu Khắc Bảo Chương, công tác tại Đại học RMIT - Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp kết hợp công nghệ quang học siêu phổ với điện toán biên và học máy, hướng tới tạo ra một nền tảng có chi phí thấp hơn, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, được trao cho sản phẩm “Két sắt khóa cơ điện tử” của Phạm Thành Long và Đoàn Xuân Trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên; giải pháp “BioPulse Insight” của nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm BKIC và SPARC Lab, Đại học Bách khoa Hà Nội; sản phẩm “SignSound - Hệ sinh thái AI & AR thời gian thực phá vỡ rào cản giao tiếp cho người khiếm thính” của Võ Nguyễn Đại Hiếu, sinh viên Khoa Công nghệ số, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giải Nhất - Giải thưởng "Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026". (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Hai giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng thuộc về giải pháp “Quy trình sản xuất sạch chuyển hóa vỏ trấu thành năng lượng tái tạo, nanosilica, than trấu và phân bón kali” của Lê Hồn Nhiên và Hà Thúc Chí Nhân, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh; sản phẩm “Màng sinh học NanoHusk – PVA bảo quản hoa quả thân thiện môi trường” của nhóm Tia chớp, sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban tổ chức cũng trao 5 giải Sáng kiến Doanh nghiệp, mỗi giải nhận gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng trên Báo VnExpress. Giải Sáng kiến Xanh, trị giá 30 triệu đồng, được trao cho sản phẩm “Nước về thì mình ở chung” của CTA | Creative Architects, một công ty thiết kế kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, thuộc về sản phẩm “Implant xương cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D kim loại” của nhóm tác giả Viện Công nghệ 3D trong Y học Vinmec - VinUni và giải pháp “Ứng dụng tro bã mía bổ sung khoáng chất trong nuôi tôm càng xanh mô hình công nghiệp” của nhóm GreenTech, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đồng Nai.

Giải Sáng kiến yêu thích nhất, trị giá 10 triệu đồng, được trao cho sản phẩm “Công cụ hỗ trợ kê đơn và giám sát sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân điều trị nhiễm khuẩn bằng AI AGENT (DEEPMEDSP-AI)” của nhóm tác giả Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn./.

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