Better Choice Awards 2026: Vinh danh đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới

Tối 4/10 tại Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Bước sang mùa thứ 4, giải thưởng mang chủ đề Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới, tôn vinh những giá trị đổi mới đã xóa mờ ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, giữa ngành với ngành và giữa những hình thái sản phẩm quen thuộc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết, Better Choice Awards là một trong những không gian để những nỗ lực được ghi nhận và lan tỏa. Tinh thần “Better Choice” không chỉ nằm ở việc tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Đó còn là việc làm tốt hơn những gì đang có: Một công nghệ hiệu quả hơn, một sản phẩm chất lượng hơn, một dịch vụ thuận tiện hơn, một quy trình năng suất hơn hay một giải pháp tạo ra nhiều giá trị hơn cho người sử dụng và cộng đồng. Mỗi một lựa chọn tốt hơn, nếu được nhân rộng, đều có thể tạo ra một thay đổi lớn hơn cho nền kinh tế.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết, Better Choice Awards là một trong những không gian để những nỗ lực được ghi nhận và lan tỏa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vì vậy theo ông Võ Xuân Hoài, cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp lấy người dùng làm trung tâm, kiên trì đầu tư cho R&D, từng bước làm chủ công nghệ và không ngừng cải tiến.

Đây cũng là một trong những trọng tâm mà NIC đang tập trung thúc đẩy: Kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn công nghệ và mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế; tạo điều kiện để công nghệ, tri thức và các nguồn lực đổi mới sáng tạo được chuyển hóa thành sản phẩm, doanh nghiệp và giá trị thực tiễn. "NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ, kết nối quốc tế và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu," Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh.

Mùa giải 2026 tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giải thành 4 trục, Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Nation Builder Awards, trong đó Nation Builders Awards là trục hoàn toàn mới, tôn vinh những doanh nghiệp kiến tạo đất nước, những đơn vị đang xây nền hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho cả nền kinh tế.

Hạng mục vinh danh thương hiệu được người Việt tin dùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

​Nation Builders Awards là trục giải hoàn toàn mới của mùa 2026, được xây dựng trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Nếu các trục khác tôn vinh từng sản phẩm, Nation Builders Awards ghi nhận những doanh nghiệp đang gánh vác các công trình, chuỗi giá trị và năng lực công nghệ mang tầm quốc gia. Trục giải vận hành theo 2 mạch độc lập, gồm mạch Hội đồng do Hội đồng thẩm định đánh giá và mạch Kiêu hãnh Việt Nam do cộng đồng bình chọn.

Viettel dành đến 4 giải thưởng tại hạng mục Nation Builders Awards. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở mạch Hội đồng, các doanh nghiệp được vinh danh đều gắn với những công trình có thật trong năm. Ngày 16/01/2026, Tập đoàn Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tháng 6/2026, Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel IDC trở thành hạ tầng số đầu tiên tại châu Á và Thái Bình Dương tích hợp siêu máy tính NVIDIA H200.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của Petrovietnam, dự án điện khí LNG đầu tiên của cả nước, chính thức vận hành thương mại từ ngày 5/1/2026. Vinamilk bước sang năm thứ 50 và được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, còn TCBS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng tổng tài sản.

Mạch Hội đồng cũng dành riêng một hạng mục cho các doanh nghiệp FDI đã đưa năng lực sản xuất và nghiên cứu của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, gồm Samsung, LG, Intel, Amkor Technology và Qualcomm.

Mạch Hội đồng cũng dành riêng một hạng mục cho các doanh nghiệp FDI đã đưa năng lực sản xuất và nghiên cứu của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026 chia sẻ: "Better Choice Awards đi tìm những lựa chọn giúp cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, thay vì một đáp án tốt nhất chỉ đúng trên giấy. Mùa thứ 4 năm nay, chúng tôi mở thêm trục Nation Builders Awards, vì đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã vượt khỏi phạm vi một sản phẩm để trở thành năng lực của cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Ban Tổ chức vui nhất khi thấy bảng vàng năm nay có tên nhiều doanh nghiệp Việt đứng cạnh những thương hiệu toàn cầu, từ mô hình trí tuệ nhân tạo tiếng Việt, xe máy điện đến trạm sạc thông minh. Hành trình ấy sẽ còn tiếp tục tại TECHFEST Việt Nam 2026 vào tháng 11 tới."

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026 chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh 45 hạng mục chính, Gala công bố bảng xếp hạng Better List 2026, do cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ trực tiếp chấm điểm cùng bình chọn của cộng đồng.

Gala cũng trao chứng nhận Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt cho iHanoi, ứng dụng Công dân Thủ đô số của Thành phố Hà Nội, giúp người dân phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công ngay trên điện thoại.

Trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ chiếm vị trí trung tâm của trục Innovative Choice Awards. FPT được vinh danh ở cả hạng mục sản phẩm trí tuệ nhân tạo Make in Vietnam lẫn giải pháp tác tử trí tuệ nhân tạo, trong khi Galaxy AI được ghi nhận nhờ đưa tiếng Việt vào những tính năng người dùng chạm tới hằng ngày như sàng lọc cuộc gọi lạ và chỉnh ảnh bằng câu lệnh.

Xe điện hóa áp đảo trục Car Choice Awards, khi 7 trong 13 giải dành cho mẫu xe thuộc về xe hybrid hoặc xe thuần điện. Hai doanh nghiệp khởi nghiệp Dat Bike và Volterra cũng đoạt giải, cho thấy những công ty trẻ hoàn toàn có thể đứng chung bảng vàng với các tập đoàn trong và ngoài nước.

Danh sách đoạt giải Better Choice Awards 2026