UAE: Cơ phó trên chuyến bay của Flydubai âm mưu tấn công khủng bố

Ngày 3/10, Trưởng Công tố Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi cho biết kết quả điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai cho thấy cơ phó có âm mưu thực hiện hành vi khủng bố.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, cơ phó đã dùng rìu thoát hiểm được trang bị trong buồng lái để tấn công cơ trưởng và âm mưu giành quyền kiểm soát hệ thống điều khiển máy bay.

Cơ quan chức năng UAE đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ đằng sau vụ việc, đồng thời kiểm tra kỹ thuật và phân tích các bằng chứng vật lý cũng như dữ liệu kỹ thuật số.

Trưởng Công tố Al Shamsi cho biết kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Hiện phía UAE chưa xác nhận quốc tịch của cơ phó nhưng nguồn tin từ Saudi Arabia (Arập Xêút) cho biết phi công này là người Oman.



Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay chở 174 người của Flydubai từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó bị cáo buộc dùng rìu tấn công cơ trưởng ngay trong buồng lái, khiến máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi phát tín hiệu khẩn cấp. Đa số hành khách trên chuyến bay là người Israel và đã được đưa về nước bằng một chiếc máy bay thay thế.

Sau sự cố, Flydubai đã tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel để chờ kết quả điều tra. Giám đốc điều hành Flydubai Ghaith Al Ghaith đã hoan nghênh phi hành đoàn và các hành khách đã hỗ trợ xử lý tình huống, bảo đảm máy bay hạ cánh an toàn.

Ông cũng cảm ơn Saudi Arabia vì phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp sau khi máy bay chuyển hướng. Lãnh đạo Flydubai cho biết cuộc điều tra chính thức, toàn diện do các cơ quan chức năng chủ trì đang được tiến hành với sự phối hợp của hãng, nhằm làm rõ toàn bộ sự thật liên quan đến sự cố.



Trong diễn biến liên quan, theo thông báo từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đã chỉ thị điều máy bay chở hàng tới Dubai để thu hồi hành lý của các hành khách Israel mà được giải cứu do ảnh hưởng của sự cố trên.

Máy bay chở hàng đầu tiên khởi hành trong sáng 3/10. Theo quy định, hành khách không được phép mang hành lý lên các chuyến bay đặc biệt đưa công dân Israel về nước từ Dubai, sau vụ việc xảy ra trên chuyến bay của Flydubai nói trên.



Hàng nghìn hành khách đã bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ các chuyến bay giữa UAE và Israel. Do đó, Israel đang triển khai các chuyến bay đưa công dân về nước.

Các chuyến bay giải cứu đang được 3 hãng hàng không Israel gồm El Al, Arkia và Israir thực hiện.

Trong đêm 2/10, Arkia và Israir đã thực hiện những chuyến bay giải cứu đầu tiên. Theo ước tính, hơn 10.000 công dân Israel đang mắc kẹt tại Dubai và một số địa điểm khác, sau khi kế hoạch trở về Israel qua UAE bị gián đoạn./.

Thủ tướng Israel: “Cơ phó trên chuyến bay của Flydubai có ý định làm rơi máy bay” Theo ông Netanyahu, Israel đang điều tra khả năng cơ phó hành động theo sự chỉ đạo của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ông cảnh báo bất kỳ bên nào đứng sau vụ việc sẽ phải “trả giá rất đắt."

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