Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 12 giờ 20 phút đến 17 giờ 20 phút ngày 5/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã, phường: Kỳ Anh; Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 5/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Phú 114,6mm, Kỳ Đồng 84,2mm, Kỳ Khang 51,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ dao động ở mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống chậm và ở dưới mức báo động 2. Lúc 7h ngày 5/10, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,46m, dưới báo động 2 là 0,04m./.

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, nguy cơ ngập vùng trũng thấp Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang trên báo động 1 và dự báo lên mức báo động 2 đến trên báo động 2 trong 6-24 giờ tới, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông.