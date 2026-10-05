Hà Nội rà soát, thu hẹp quy mô dự án Safari Ba Vì xuống khoảng 300ha

Thành phố Hà Nội đang thẩm định đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì-hợp phần Safari. Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư được xác định sơ bộ khoảng 300ha, trên nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý 3/2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện đăng tải, công khai thông tin theo quy định.

Bà Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh những thông tin được công bố trước đó là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương cuối cùng của thành phố.

Sau khi công khai thông tin về đề xuất dự án, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư do dự án thuộc nhóm A.

Trong quá trình rà soát, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hội đồng thẩm định đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở xem xét kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đồng thời đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, kết quả rà soát là cơ sở để xác định lại quy mô đầu tư phù hợp, với nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

"Trên cơ sở rà soát đó, đã xác định sơ bộ lại quy mô đầu tư là khoảng 300ha đất," bà Đỗ Thu Hằng cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội lưu ý đây mới là quy mô sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các nội dung liên quan sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về tiến độ xem xét dự án, bà Đỗ Thu Hằng cho biết hiện dự án đang ở bước thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư để trình thành phố xem xét, phê duyệt. Sau bước chủ trương đầu tư, dự án còn phải thực hiện nhiều thủ tục tiếp theo, trong đó có lập quy hoạch chi tiết. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt mới xác định chính xác quy mô, ranh giới cũng như các nội dung đầu tư của dự án.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, thương mại, dịch vụ, du lịch là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và còn nhiều tiềm năng để Hà Nội khai thác, tạo động lực tăng trưởng.

Tuy nhiên, quan điểm của thành phố là phát triển kinh tế-xã hội phải đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và đời sống dân cư. Đây cũng là cơ sở để rà soát, xác định lại quy mô đầu tư của dự án nhằm bảo đảm hiệu quả và giảm thiểu tác động tới sinh kế, đời sống của người dân.

Trước đó, theo hồ sơ đề xuất ban đầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời, Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì-hợp phần Safari được nghiên cứu tại xã Ba Vì với phạm vi khoảng 580,74ha; trong đó diện tích mặt nước khoảng 42,64ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến theo đề xuất khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm 1.500 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 8.500 tỷ đồng vốn huy động. Thời hạn hoạt động được đề xuất là 50 năm.

Theo phương án ban đầu, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 251,06ha; giai đoạn 2 khoảng 329,67ha. Công suất thiết kế được đề xuất khoảng 5 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và khoảng 10 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Hồ sơ tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính cho thấy phạm vi nghiên cứu khoảng 580,74ha theo đề xuất ban đầu chủ yếu liên quan khu vực thôn Sơn Lý và Giáp Thượng, xã Ba Vì, với khoảng 852 hộ gia đình, cá nhân và gần 4.000 người.

Trong phương án ban đầu, riêng giai đoạn 2 có khoảng 82,75ha đất ở, chiếm khoảng 25,14% diện tích của giai đoạn này. Cơ quan chuyên môn nhận định dự án có đất ở phải thu hồi và nhu cầu tái định cư lớn, chủ yếu tập trung trong giai đoạn 2; đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ nguồn gốc đất, các công trình trên đất, nhu cầu di chuyển và chi phí tái định cư.

Đây là các số liệu được xác định trên cơ sở phạm vi nghiên cứu khoảng 580,74ha trong đề xuất ban đầu. Sau khi quy mô đầu tư được rà soát sơ bộ còn khoảng 300ha, số hộ dân, nhân khẩu, diện tích đất ở, đất sản xuất và nhu cầu tái định cư thực tế bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục phải được xác định theo ranh giới cụ thể của dự án sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh vấn đề đất đai và dân cư, quá trình thẩm định cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo hồ sơ, dự án thuộc nhóm I, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao.

Cơ quan chuyên môn đề nghị tiếp tục lượng hóa các tác động theo quy mô khách, động vật, từng khu chức năng và giai đoạn đầu tư; làm rõ giải pháp thu gom, xử lý nước thải và môi trường tiếp nhận nước thải.

Do dự án nằm liền kề Vườn quốc gia Ba Vì, cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu rà soát cụ thể ranh giới, tọa độ dự án để đối chiếu với hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và thực hiện các quy định liên quan nếu có diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị tác động.

Cùng với đó, các giải pháp về giao thông kết nối, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng bên ngoài dự án cũng cần được tiếp tục nghiên cứu tương ứng với quy mô khách và lao động dự kiến, nhằm hạn chế nguy cơ gây áp lực lên hạ tầng khu vực.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, việc tiếp tục rà soát dự án nhằm bảo đảm hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, giảm thiểu tác động đến sinh kế và đời sống của người dân./.​

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