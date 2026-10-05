Sai phạm về xây dựng, đất đai ở hồ Đồng Đò: Khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan

Chiều 5/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội quý 3/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin về tiến độ xử lý những sai phạm xây dựng, đất đai tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khẩn trương xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan những sai phạm về lấn chiếm, mua bán đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý chủ hai công trình Solara Đồng Đò và homestay Huy Hoàng, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khởi tố chủ công trình Solara Đồng Đò, chủ homestay Huy Hoàng cùng một số cán bộ, cá nhân liên quan để điều tra các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình Solara Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) về hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Lê Văn Tuấn (nguyên cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn) cùng hai cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội là Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Phúc Sơn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Một bị can khác là ông Nguyễn Văn Hòa (cựu trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh) bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra đang xử lý hai vụ án khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, chưa có tài liệu xác định vụ án liên quan ông Nguyễn Văn Hòa có mối liên hệ với ông Nguyễn Văn Thắng và bà Phạm Thị Thanh Bình.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các chủ đất cùng trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan. Thông tin cụ thể về tính chất, mức độ và hành vi của từng bị can sẽ được cung cấp sau khi có kết luận điều tra.

Trước đó, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xác định phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, làm thay đổi hiện trạng đất trong ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở.

Ngày 4/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm tại bốn công trình thuộc khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ, trong đó có Solara Đồng Đò và homestay Huy Hoàng.

Địa phương sau đó tiếp tục rà soát, xử lý các công trình vi phạm tại nhiều thôn trên địa bàn./.

Khởi tố 7 người liên quan đến loạt villa trái phép quanh hồ Đồng Đò Liên quan sai phạm xây villa trái phép trên đất rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, đồng thời tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình.