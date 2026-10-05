Rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định có 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình) không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án và đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng trọng điểm quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ, Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trên; giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan rà soát, đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10/2026 để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ./.

'Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình' Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng chất lượng.