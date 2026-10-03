Huế tăng cường kiểm soát, xử lý xe quá tải góp phần giảm áp lực hạ tầng

Tình trạng phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn góp phần làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ. Nhằm kiểm soát tình trạng trên, Công an thành phố Huế đang tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời hướng tới kiểm soát ngay từ các điểm bốc xếp hàng hóa nhằm hạn chế vi phạm từ đầu nguồn.

Áp lực từ phương tiện tải trọng lớn

Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố Huế là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, thường xuyên có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, mặt đường trên tuyến xuất hiện tình trạng hư hỏng, hình thành các điểm lún, nứt, ổ gà, ổ voi, nhất là sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Lý giải nguyên nhân, ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho rằng, bên cạnh yếu tố thời tiết mưa nhiều, liên tục, tần suất phương tiện tải trọng lớn, quá tải lưu thông trên tuyến gia tăng cũng tạo áp lực không nhỏ đối với kết cấu mặt đường.

Đáng chú ý, trong thời gian tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan và đường Hồ Chí Minh được đầu tư nâng cấp, mở rộng, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường có sự biến động, trong đó có Quốc lộ 1. Khi phương tiện vận tải hàng hóa có tải trọng lớn hoạt động thường xuyên, việc chở quá tải càng làm gia tăng tác động lên mặt đường.

Không chỉ gây hư hỏng hạ tầng, phương tiện chở hàng quá tải còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình lưu thông. Khi trọng lượng hàng hóa vượt mức cho phép, khả năng vận hành của hệ thống phanh, hệ thống treo và chuyển hướng của phương tiện bị ảnh hưởng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc khi xử lý tình huống khẩn cấp.

Lực lượng chức năng kiểm tra trọng tải phương tiện. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Huế về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng, ngày 28/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế tổ chức ra quân thực hiện chuyên đề trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung phương tiện, thành lập 6 Tổ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn. Các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, các tuyến đường nội thị và tỉnh lộ được xác định là những khu vực trọng điểm. Các tổ công tác kết hợp tuần tra cơ động với kiểm soát tại những điểm trên tuyến, địa bàn được phân công, tập trung kiểm tra phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm liên quan.

Sau 4 ngày ra quân, từ ngày 28/9 đến 1/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đã phát hiện, xử lý 78 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền phạt dự kiến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có nhiều trường hợp quá tải 10-30%, quá tải trục 20-50% và vi phạm nồng độ cồn.

Theo Trung tá Trần Hải Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, sau 4 ngày xử lý chuyên đề, tình hình vận tải hàng hóa trên địa bàn ổn định hơn. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ xử lý vi phạm mà còn kết hợp tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận thức rõ hơn những nguy cơ từ việc chở hàng quá khổ, quá tải.

Ông Nguyễn Văn Thà, lái xe vi phạm quá tải, trú xã Phú Vang, thành phố Huế cho biết, phương tiện của gia đình được sử dụng để chở vật liệu phục vụ gia đình. Do quá trình bốc xếp, hàng hóa vượt tải trọng cho phép nên bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Sau khi được cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, ông cho biết sẽ không để xảy ra vi phạm tương tự.

Kiểm soát từ điểm bốc xếp

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho hay, việc chở hàng quá khổ, quá tải tác động trực tiếp đến an toàn của phương tiện và người tham gia giao thông. Khi chở quá tải, hệ thống phanh, hệ thống treo và khả năng chuyển hướng của phương tiện bị ảnh hưởng, khiến việc xử lý tình huống trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, trong trường hợp phanh gấp, phương tiện có thể bị trượt dài; khi vào cua, việc kiểm soát phương tiện khó khăn hơn. Nếu lưu thông trong điều kiện đường trơn trượt, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn càng tăng cao.

Ở góc độ hạ tầng, phương tiện chở quá tải cũng làm gia tăng tác động lên kết cấu mặt đường, góp phần hình thành, phát triển các dạng hư hỏng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn làm tăng chi phí duy tu, sửa chữa, bảo trì đường bộ. Vì vậy, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải không đơn thuần là xử phạt một hành vi vi phạm mà còn là giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và giảm chi phí xã hội phát sinh từ việc sửa chữa, duy tu đường bộ.

Xử lý trường hợp phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường nắm tình hình vận tải hàng hóa tại các bãi tập kết, kho hàng, mỏ vật liệu, công trình xây dựng… để kịp thời phát hiện phương tiện có nguy cơ vi phạm.

Theo Trung tá Trần Hải Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, một trong những hướng được chú trọng là kiểm soát ngay từ điểm đầu, nơi hàng hóa được bốc xếp lên phương tiện. Việc phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm nắm thông tin về công trình, mỏ vật liệu, bãi tập kết hàng hóa sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong việc xác định những tuyến, địa bàn và phương tiện có nguy cơ chở quá tải.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm tra, xử lý và cảnh báo. Qua đó, việc kiểm soát phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải được thực hiện chủ động hơn, từng bước chuyển từ xử lý khi phương tiện đã vi phạm sang phòng ngừa, kiểm soát ngay từ nguồn hàng.

Việc siết chặt phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải vì vậy không chỉ nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải mà còn góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn thành phố Huế./.

Huế: Ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Thành phố Huế tập trung triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch ngành giao thông vận tải.