Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Đảm bảo an toàn khi khai thác sân bay Long Thành

Ngày 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và các tuyến giao thông kết nối sân bay.

Đảm bảo các điều kiện an toàn

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan cơ quan Trung ương, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu tại sân bay Long Thành.

Trước ngày 7/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Đồng thời báo cáo cụ thể phương án khai thác từng phần, các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả.

Các báo cáo phải đi kèm giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ xử lý, qua đó bảo đảm mọi công việc đều có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành.

Do khối lượng công việc còn lại tại dự án rất lớn, trong khi thời gian để hoàn thành dự án không còn nhiều. Các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành mốc kế hoạch như cam kết. Đảm bảo các điều kiện an toàn khi đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, sân bay Long Thành có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội và là công trình có ý nghĩa lớn đối với ngành hàng không Việt Nam.

Dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đến nay, nhiều gói thầu tại dự án đã cơ bản hoàn thành. Nhiều nhà thầu huy động số lượng lớn nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt, bám sát tiến độ.

Với các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện việc kết nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Bến Lức-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu.

Sẵn sàng cho ngày đầu tiên

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết về lộ trình khai thác, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả tài chính, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với tiến độ hạ tầng giao thông kết nối, ACV sẽ đưa vào khai thác sân bay Long Thành theo nguyên tắc tăng dần quy mô với 3 giai đoạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra các tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 12/2026-03/2027), sân bay Long Thành sẽ khai thác cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách với sản lượng dự kiến đã được Vietnam Airlines, Vietjet đăng ký đạt 6-10% công suất thiết kế (khoảng 20-30 chuyến bay/ngày), tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn.

Theo đó, tổng sản lượng dự kiến đạt tối đa 366 chuyến bay/tuần (322 chuyến nội địa, còn lại là quốc tế).

Giai đoạn này, sân bay Long Thành sẽ khai thác một phần nhà ga hàng hóa số 1 với hàng hóa quốc nội và quốc tế. Giai đoạn 2 (từ tháng 4/2027-10/2027), khi Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục khai thác thêm các đường bay quốc tế (đi châu Âu, châu Đại Dương, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ) và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách tại sân bay Long Thành dự kiến đạt 50% công suất thiết kế.

Giai đoạn này, các đơn vị sẽ hoàn thành khắc phục những khiếm khuyết và các thủ tục cấp phép cho toàn bộ hạ tầng thuộc dự án. Tại nhà ga hàng hóa, dự án sẽ hoàn tất chạy thử, kết nối các hệ thống lõi (ETV, ASRS, kho lạnh PER) và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 (hàng vào EU), TSA (hàng vào Hoa Kỳ) vào tháng 7/2027.

Từ sau tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông (tháng 10/2027) của các hãng hàng không, sân bay Long Thành chính thức khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ các mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại tháng 12/2026, từ tháng 9-12 năm nay sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT). Đợt 1 (tháng 9 - 10/2026), đợt 2 (tháng 11/2026) và đợt 3 (tháng 12/2026).

Các đợt thử nghiệm, diễn tập sẽ chạy 3 kịch bản toàn diện, bao trùm 4 lĩnh vực cốt lõi: phục vụ hành khách & giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh-an toàn & công nghệ thông tin (ICT). Việc này nhằm đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước ngày khai trương.

Theo ACV, Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu hàng không), sân bay Long Thành có 16 gói thầu, đến nay tổng giá trị sản lượng thực hiện các gói thầu đạt gần 73.900 tỷ đồng, tương đương gần 86% giá trị hợp đồng.

Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ với nhiều gói thầu đã đạt trên 90% khối lượng thực hiện như: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (đạt hơn 99%); hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (trên 98%); sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách (đạt hơn 96); đường cất hạ cánh thứ 2, đường lăn (đạt trên 92%); công trình xử lý nước thải (đạt gần 92%).

Hiện dự án có 4 gói thầu đang nằm trên đường găng tiến độ, các đơn vị đang tập trung cao độ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, huy động thêm các nguồn lực và tổ chức thi công quyết liệt nhằm đáp ứng mục tiêu tiến độ khai thác tháng 12/2026, gồm: nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1; nhà để xe.

Song song việc thi công, vận hành thử nghiệm dự án, ACV đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2026, các hạng mục như giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, Giấy phép cung cấp dịch vụ, Tài liệu khai thác sân bay, Tài liệu khai thác Nhà ga T1, và Chương trình an ninh hàng không sẽ được Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt.

ACV khẳng định: “Với sự chuẩn bị bài bản, chi tiết từ khâu vận hành, thử nghiệm hệ thống đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, sân bay Long Thành đã sẵn sàng cho việc trở thành cửa ngõ giao thương hiện đại, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động.”

Về giao thông kết nối sân bay Long Thành, đến nay tuyến T1, T2 trực tiếp dẫn vào sân bay Long Thành đã hoàn thành; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Bến Lức-Long Thành đã đưa vào khai thác.

Hiện Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) với chiều dài 22km đã thi công đạt gần 73% giá trị hợp đồng.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, dự kiến cuối năm nay dự án thông xe.

Ngoài ra, các tuyến giao thông như đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua Đồng Nai), đường 25B, 25C cũng đang gấp rút thi công, đảm bảo hoàn thành trong quý 4 này.

Khi đưa vào khai thác đồng bộ, các tuyến giao thông nêu trên sẽ kết nối liên thông các địa phương, khu vực, đặc biệt là giữa Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành./.

Doanh nghiệp thực hiện đúng mức giá dịch vụ khách tại Sân bay Long Thành Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định.