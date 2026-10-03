Thành phố Hồ Chí Minh: Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, thời tiết diễn biến bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa lớn, có thời điểm lượng nước lớn gây ngập tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trong điều kiện mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, phương tiện dễ mất thăng bằng khi phanh gấp, vào cua hoặc chuyển hướng đột ngột. Tại các khu vực ngập nước, người tham gia giao thông có thể không xác định được độ sâu, hố ga, miệng cống hoặc vật cản dưới mặt nước; phương tiện cũng có nguy cơ chết máy, mất thăng bằng, trượt ngã.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo trước khi ra đường, người dân nên theo dõi thông tin thời tiết, tình hình giao thông và các khu vực có nguy cơ ngập để lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi mưa lớn, nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế di chuyển; trường hợp phải đi lại cần ưu tiên các tuyến đường an toàn.

Trong lúc trời mưa hoặc mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước, tập trung quan sát và chủ động xử lý tình huống. Người dân không nên phanh gấp, đánh lái đột ngột, tăng tốc, vượt ẩu hoặc chuyển hướng bất ngờ.

Phòng Cảnh sát giao thông lưu ý người dân mặc áo mưa phải gọn gàng, không để tà áo vướng vào bánh xe, tay lái hoặc che khuất đèn, gương chiếu hậu.

Người điều khiển và người ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách; bật đèn chiếu sáng phù hợp khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát giao thông được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày thời tiết nguy hiểm, mưa dông xuất hiện liên tục, nhiều khu vực có nguy cơ mưa lớn gây ngập đô thị.

Theo bản tin cảnh báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát lúc 14 giờ 5 phút ngày 3/10, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được cảnh báo về mưa dông, trong đó cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.

Đặc biệt, mưa lớn tại Thành phố thường xảy ra vào chiều tối, trùng thời điểm người dân kết thúc ngày làm việc, học sinh tan học, khiến lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Khi mưa lớn xảy ra đồng thời với ngập cục bộ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, phương tiện di chuyển chậm, nguy cơ ùn ứ và kéo dài thời gian lưu thông trên nhiều tuyến đường gia tăng.

Thực tế trong những ngày qua cho thấy mưa lớn đã gây ngập tại nhiều khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông. Một số tuyến đường có thời điểm nước dâng nhanh, phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe qua vùng ngập; tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện trong lúc mưa lớn, nhất là tại các tuyến có mật độ phương tiện cao.

Trong bối cảnh mưa còn diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân đặc biệt thận trọng khi di chuyển vào chiều và tối, chủ động theo dõi tình hình thời tiết, ngập nước và giao thông để tránh những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đối với các đoạn đường ngập, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không cố đi qua nơi nước ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường hoặc có dòng nước chảy mạnh, bởi nước có thể che khuất hố sâu, miệng cống, vật cản và những vị trí mặt đường hư hỏng.

Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy cũng không nên đi sát ôtô, xe tải, xe buýt khi qua khu vực ngập do sóng nước có thể khiến xe mất thăng bằng.

Trường hợp phương tiện chết máy khi đi vào vùng ngập, người dân không nên cố khởi động lại động cơ, ưu tiên đưa người và phương tiện đến vị trí an toàn khi có thể.

Đồng thời, cần kiểm tra thường xuyên lốp xe, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và gương chiếu hậu trước khi lưu thông. Khi lưu thông tại khu vực ngập nước hoặc đang được tổ chức phân luồng, người dân cần chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, không tự ý đi vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông cho rằng nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong mưa, ngập có thể được phòng ngừa nếu người tham gia giao thông chủ động quan sát, giảm tốc độ, lựa chọn lộ trình phù hợp và không cố vượt qua những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm./.

Cổng chào cao 5m ở Thành phố Hồ Chí Minh đổ sập trong mưa lớn Tối ngày 1/10, một đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến công trình cổng chào bằng khung thép đổ sập, chắn ngang mặt đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

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