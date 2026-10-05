Lựa chọn nhà thầu thi công 15 ga đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong quý 4

Bộ Xây dựng đang chỉ đạo chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thương thảo, ký hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong tháng 10/2026 để triển khai đáp ứng tiến độ dự án.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đến nay, Dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga) đang thi công quảng trường tại 3 vị trí ga Lào Cai, Phú Thọ và Nam Hải Dương; hoàn thiện hồ sơ thiết kế tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga còn để lựa chọn nhà thầu thi công vào quý 4/2026.

Dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục về báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Việt Nam. Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan thúc đẩy phía Trung Quốc sớm thống nhất và kế hoạch đàm phán Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc để ký kết làm cơ sở phê duyệt dự án trong quý 4/2026 và đàm phán Hiệp định vay vốn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thương thảo, ký hợp đồng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật trong tháng 10/2026 để triển khai đáp ứng tiến độ dự án.

Ngoài ra, các địa phương đang tích cực, chủ động triển khai các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Để đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã họp và kiến nghị các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các phạm vi đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan Nhà nước và công trình công cộng trong tháng 11-12/2026; hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại (đất ở, hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư) trong quý 2/2027 để phục vụ thi công đồng bộ, tránh nguy cơ bị các nhà thầu quốc tế khiếu nại hoặc đòi bồi thường do chậm bàn giao mặt bằng.

Vào cuối tháng 8/2026, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng khi tổng mức đầu tư tăng từ 203.231 tỷ đồng lên 289.339 tỷ đồng, cao hơn 86.108 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt năm 2025.

Sau điều chỉnh, tuyến chính dài khoảng 363km, giảm 26km so với phương án trước. Tổng chiều dài các tuyến nhánh gần 63km, tăng 35km. Dự án đi qua 6 tỉnh thành gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng./.

Điều chỉnh đầu tư đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng để tối ưu hóa hiệu quả Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về vận tải, Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng còn được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa đối với nền kinh tế và các địa phương dọc tuyến.