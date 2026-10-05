Lâm Đồng chi hơn 730 tỷ đồng nâng cấp tỉnh lộ nối Quốc lộ 14 với Quốc lộ 28

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương liên quan triển khai các trình tự, thủ tục để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 6.

Đây là một trong các tuyến giao thông huyết mạch phía Tây tỉnh Lâm Đồng nhưng có mặt đường khá hẹp, đã hư hỏng, xuống cấp nhiều năm nay.

Tuyến đường có chiều dài hơn 40km sẽ được cải tạo, nâng cấp lên kết cấu cấp cao A1 với khả năng chịu tải trọng lớn và có độ bền cao, ổn định.

Trong số đó, đoạn có chiều dài 8,6km (từ Km17+000-Km28+000) sẽ được nâng cấp lên đường cấp 3 miền núi với nền đường rộng 9m (mặt đường rộng 6m và lề đường rộng mỗi bên 1,5m).

Còn đoạn từ Km28+000-Km60+400 có chiều dài gần 32km sẽ được nâng cấp lên đường cấp 4 miền núi, với mặt đường rộng 5,5m và lề đường rộng mỗi bên 1,75m.

Ngành chức năng cũng đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, tường chắn, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng; trong đó khoảng 60 tỷ đồng là kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2030.

Tỉnh lộ 6 đi qua nhiều khu rừng hoang sơ, hùng vĩ. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng thời, góp phần ổn định dân cư, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Tỉnh lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) với Quốc lộ 28 và đi qua hai xã Quảng Sơn và Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là tuyến đường đi qua nhiều khu rừng hoang sơ, hùng vĩ thuộc lâm phần được giao cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đắk N’tao (trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng) quản lý, bảo vệ.../.

Chậm tiến độ, "nút thắt" 300 mét cản trở giao thông Tỉnh lộ 5 ở Lâm Đồng Nhiều tháng nay, việc thi công dang dở dự án cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng thi công khiến giao thông gặp nhiều khó khăn do đường trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn.