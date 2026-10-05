Khẩn trương sửa chữa hư hỏng trên mặt đường Quốc lộ 1A qua địa bàn Lâm Đồng

Ngày 5/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, qua theo dõi tình hình khai thác, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; đơn vị kiểm tra nhận thấy trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh tại các đoạn Km1647-Km1692 và một số đoạn tuyến khác do Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận thực hiện quản lý khai thác sử dụng và thu phí, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, ổ gà nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Những mặt đường xuống cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt là trong điều kiện ban đêm, khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Lâm Đồng để tổ chức đảm bảo giao thông.

Đối với các vị trí hư hỏng chưa thể sửa chữa ngay, đề nghị tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cần thiết như vá dặm ổ gà đảm bảo giao thông, bổ sung hệ thống biển cảnh báo trong thời gian chờ xử lý, nhất là vào ban đêm và khi thời tiết mưa lớn kéo dài.

Sở Xây dựng kiến nghị rà soát thống kê hư hỏng để có giải pháp sửa chữa đảm bảo chất lượng, khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng; ưu tiên xử lý các vị trí hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Cùng đó, đơn vị tăng cường tuần đường, tuần kiểm, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng phát sinh, không để tình trạng mặt đường hư hỏng kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; xem xét có biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư dự án BOT chậm xử lý khắc phục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Trước đó, vào ngày 1/10, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Khu Quản lý đường bộ IV) có chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị cào bóc, thảm bê tông nhựa, tổ chức cào bóc, sửa chữa triệt để các hư hỏng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Trong quá trình thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, thiết bị cảnh báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm; không để máy móc, vật liệu chiếm dụng phần đường xe chạy ngoài phạm vi tổ chức thi công.

Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 yêu cầu Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận tăng cường tuần đường, đặc biệt trong và sau mưa lớn; kịp thời phát hiện hư hỏng mới phát sinh hoặc hư hỏng tái diễn. Nếu chậm trễ để xảy ra mất an toàn giao thông thì Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp trên đèo Bảo Lộc Hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để dặm vá, thảm nhựa tại các đoạn đèo Bảo Lộc đã bị bong tróc, lún lõm, tạo thành những “ổ gà” dày đặc trên mặt đường.