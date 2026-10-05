Phú Thọ: Sổ sức khỏe điện tử mở đường cho y tế số và chăm sóc sức khỏe người dân

Không chỉ thay thế sổ khám bệnh giấy, Sổ sức khỏe điện tử đang mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Tại Phú Thọ, từ việc đưa dữ liệu khám, chữa bệnh lên VNeID, ngành Y tế đang từng bước chuẩn hóa, kết nối và liên thông dữ liệu, tạo nền tảng để thông tin sức khỏe được sử dụng xuyên suốt trong quá trình chăm sóc, thay vì chỉ được lưu lại sau mỗi lần khám.

Đưa dữ liệu sức khỏe đến gần người dân

Với hơn 74.000 người dân, trong đó khoảng 58.000 người đã cài đặt VNeID mức độ 2, đạt 78,57%, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có nền tảng thuận lợi để đưa Sổ sức khỏe điện tử vào sử dụng rộng rãi.

Từ lợi thế về hạ tầng và mức độ tiếp cận nền tảng số, địa phương đang chuyển trọng tâm sang hướng dẫn người dân tạo lập, cập nhật và sử dụng dữ liệu sức khỏe trên VNeID.

Tại các điểm Trạm Y tế trên địa bàn phường, bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, cán bộ y tế còn trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. Nhiều người cao tuổi ban đầu còn bỡ ngỡ với công nghệ nhưng sau khi được hướng dẫn đã dần tiếp cận và thấy rõ lợi ích thiết thực.

Thường xuyên phải đi khám định kỳ các bệnh về tim mạch, tiểu đường để lấy thuốc điều trị, ông Nguyễn Văn Thọ, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết: Vừa qua, ông được các y bác sỹ tại Trạm y tế phường hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo gần 1.451.200 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt tỷ lệ 36,6%. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Giờ đây, ông chỉ cần mở ứng dụng là có thể xem kết quả khám và lịch sử chăm sóc sức khỏe. Khi đi khám, ông không phải mang theo nhiều giấy tờ; bác sỹ cũng có thể nắm được thông tin các lần khám trước để thuận lợi hơn trong tư vấn, điều trị.

Chị Lê Thị Trang, tổ dân phố Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, cho biết từ khi tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, việc đi khám thuận tiện hơn, không mất nhiều thời gian khai báo thông tin. Chị cũng có thể theo dõi, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến và thanh toán qua ứng dụng, trong khi thông tin sức khỏe được bảo mật.

Ông Dương Đức Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, cho biết phường đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” ưu tiên hỗ trợ những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, nhất là người cao tuổi.

Các tổ phối hợp với lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên, giáo viên đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử. Đến nay, toàn phường có 46.132 người cài đặt, tích hợp thành công Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Chuẩn hóa dữ liệu, nối dài hành trình chăm sóc

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Bộ Y tế phát động chiến dịch.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 8/7 đến 15/10/2026 trên toàn tỉnh, tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, trạm y tế và các đơn vị liên quan.

Để dữ liệu có thể liên thông và sử dụng lâu dài, ngành Y tế Phú Thọ tập trung chuẩn hóa ngay từ khâu tiếp nhận người bệnh. Thông tin định danh, căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế được đối soát, hạn chế sai lệch, trùng lặp; dữ liệu khám, chữa bệnh được số hóa, ký số và truyền lên hệ thống. Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu được rà soát, hiệu chỉnh trước khi cập nhật lại.

Đồng thời, Sở Y tế Phú Thọ kiện toàn tổ công tác, nhóm hỗ trợ kỹ thuật, phân công đầu mối tại từng đơn vị để kịp thời xử lý các vướng mắc về hạ tầng, phần mềm, chữ ký số và chất lượng dữ liệu.

Nhân viên Trạm y tế xã Đạo Trù hướng dẫn người bệnh cài đặt và sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Các phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm rà soát khả năng liên thông, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền cơ sở hướng dẫn người dân khởi tạo, cập nhật và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Hiện nay, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình; 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID. Dự kiến trong năm 2026, toàn tỉnh sẽ bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Cùng với bệnh án điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý sức khỏe người dân tiếp tục được triển khai. Đến tháng 8/2026, Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo gần 1.451.200 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt tỷ lệ 36,6%.

Ở tuyến cơ sở, công nghệ đang góp phần tạo nền tảng để quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. 100% trạm y tế sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành trong khám, chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và quản lý bệnh không lây nhiễm.

100% cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID. Kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Ca, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực chất. Mục tiêu là để người dân chủ động theo dõi thông tin sức khỏe, đồng thời giúp ngành Y tế có thêm cơ sở quản lý sức khỏe theo hướng thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Với nền tảng hồ sơ bệnh án điện tử và hệ thống dữ liệu khám, chữa bệnh đang từng bước được kết nối, Phú Thọ đã có những điều kiện quan trọng để hình thành hệ sinh thái quản lý sức khỏe số.

Song, giá trị của Sổ sức khỏe điện tử sẽ không nằm ở số lượng tài khoản được tạo lập, mà ở khả năng dữ liệu được cập nhật đầy đủ, liên thông và thực sự được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là bước chuyển quan trọng để y tế số đi từ việc “có dữ liệu” sang “dùng dữ liệu” vì người bệnh./.

Tăng tốc triển khai bệnh án, sổ sức khỏe điện tử trong chuyển đổi số y tế Đến nay, đã có trên 34 triệu Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID, có 1.263 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.

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