Cảnh giác với các dịch bệnh truyền nhiễm thời điểm giao mùa và cuối năm

Thời điểm những tháng cuối năm và thời tiết chuyển mùa thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm do nhu cầu đi lại, giao thương, tập trung đông người tăng cao.

Các bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, tiêu chảy cấp và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Hơn 94.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết

Theo thống kê của ngành y tế, tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn hơn 94.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết (14 người tử vong), hơn hơn 74.000 nghìn người mắc tay chân miệng (11 người tử vong), 5.143 người sốt phát ban nghi sởi, 242 người viêm não virus (01 người tử vong), 34 người viêm màng não do não mô cầu (05 người tử vong), 54 người tử vong do bệnh dại.

Đáng chú ý, trong các bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết Dengue đang liên tiếp gia tăng tại nhiều địa phương trên toàn quốc trong thời điểm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sinh sản; nhiều nơi ghi nhận ổ dịch mới, ca bệnh nặng và thậm chí tử vong.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến 27/9, thành phố ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Tính từ đầu năm đến nay Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên 35.000 mắc bệnh này.

Trong tuần từ ngày 21/9-27/9, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 1.538 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 63,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 39 là 36.676 ca.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sỹ đang điều trị những trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nặng dù bệnh nhân còn trẻ. Có hai bệnh nhân 16 và 21 tuổi phải điều trị tích cực, trong đó một trường hợp phải dùng máy hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể (ECMO) hơn một tháng, trường hợp còn lại phải lọc máu liên tục trong 45 ngày. Riêng tháng 9, bệnh viện ghi nhận một bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue.

Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết Dengue bệnh cảnh đa dạng. Có người khởi bệnh sau khi trở về từ nơi ghi nhận ca bệnh, có người mắc bệnh ngay trong cộng đồng, trong đó đáng chú ý là trường hợp đang điều trị ung thư, khiến việc theo dõi và điều trị trở nên phức tạp hơn.

Như trường hợp chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội) xuất hiện sốt cao 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau khi trở về từ chuyến công tác 4 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân T. nhập viện tại Khoa Vi rút-Ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) vào ngày thứ 3 của bệnh trong tình trạng da, niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi và mệt nhiều.

Trường hợp chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội), làm nội trợ, xuất hiện sốt nóng, đau đầu vào buổi sáng. Nghĩ là cảm sốt thông thường, chị tự mua thuốc hạ sốt uống nhưng không đỡ. Đến chiều cùng ngày, chị H. đau đầu dữ dội, sốt cao trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và xuất hiện chảy máu chân răng. Ngay trong ngày thứ 2 của bệnh, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Không tự ý mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện sốt

Bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút-Ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho hay người dân thường mắc một số sai lầm khiến việc phát hiện và theo dõi bệnh sốt xuất huyết bị chậm trễ. Một trong những sai lầm phổ biến là tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện sốt, đau đầu. Như trường hợp chị H., ban đầu bệnh nhân nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường. Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid, bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bác sỹ theo dõi sức khỏe cho một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bác sỹ Bình, sốt xuất huyết cũng có thể dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm virus thông thường do cùng có những biểu hiện như sốt, đau đầu, đau mỏi người, mệt mỏi, một số trường hợp có thể xuất hiện ho hoặc đau rát họng. Người bệnh nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu và nguy cơ xuất huyết, sốc. Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị các bệnh nặng như ung thư cần được thăm khám và theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt, bởi tình trạng bệnh nền có thể khiến việc đánh giá và xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh trong khu vực đang có nhiều ca sốt xuất huyết mà không thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết Dengue, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng. Tại những vùng có nhiều người mắc sốt xuất huyết, người dân cần phòng bệnh bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, trong trường hợp người dân khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các biểu hiện bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn... nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp, không tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Những người có bệnh lý nền như người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sỹ, bởi đây là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi bệnh diễn biến nặng…

Với bệnh tay chân miệng, các bác sỹ lưu ý, bệnh tay chân miệng thường có diễn tiến nhanh, do đó khi trẻ sốt cao khó hạ, kèm thêm các biểu hiện nôn ói nhiều, lừ đừ, run tay chân… phụ huynh cần đưa đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời, kể cả giữa đêm. Khi trẻ mắc tay chân miệng phải nghỉ học, cách ly với trẻ khác, không đưa trẻ đến các khu vui chơi, nơi đông người để hạn chế lây bệnh cho trẻ khác./.

Kiểm soát kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng ở Hải Phòng Ngành y tế và các địa phương ở Hải Phòng tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và muỗi truyền bệnh.