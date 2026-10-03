Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm tra thuốc An cung ngưu hoàng hoàn

Ngày 3/10, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát lưu hành, thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền.

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền cho biết trong thời gian vừa qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả. Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

Để đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền nói chung và thuốc An cung ngưu hoàng hoàn nói riêng của các cơ sở trên địa bàn quản lý, nhằm phát hiện và xử lý các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi ngờ giả mạo...

Sở Y tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 địa phương; phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh, truy xuất đến nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Các đơn vị có liên quan nhắc nhở các cơ sở y tế và nhà thuốc thực hiện đúng quy định: An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, bắt buộc phải sử dụng dưới sự chỉ định và giám sát chặt chẽ của bác sỹ; tuyệt đối không bán thuốc khi không có đơn thuốc; Đẩy mạnh thanh tra các hoạt động quảng cáo, chào bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm là "thần dược phòng ngừa đột quỵ" để lừa dối người tiêu dùng; Đề nghị cơ sở khám bệnh chữa bệnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát phác đồ điều trị các bệnh có sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn; không để bệnh nhân tự ý sử dụng sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn mà không có đơn thuốc của bác sỹ.

Các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng thuốc nói chung. Khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sỹ và mua sản phẩm tại các cơ sở được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Hiện nay, danh sách các thuốc An cung ngưu hoàng hoàn do Bộ Y tế cấp phép được công khai tại địa chỉ https://ydct-8dichvucong.moh.gov.vn/congbothuoc để các đơn vị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, người dân tra cứu thông tin./.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn hộp gỗ 10 viên Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm.