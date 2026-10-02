Gia Lai giám sát người phơi nhiễm sau khi phát hiện ca bệnh Whitmore

Sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore tại xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, ngành Y tế địa phương đã triển khai điều tra dịch tễ, xử lý môi trường và giám sát những người có cùng yếu tố phơi nhiễm.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh nhân là nam, 47 tuổi, trú thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, làm nông nghiệp.

Bệnh khởi phát từ ngày 7/9 với các triệu chứng sốt, rét run, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực. Trước đó, bệnh nhân bị thương ở ngón cái tay trái khi rửa bồn chứa nước mưa.

Sau thời gian điều trị qua nhiều cơ sở y tế, kết quả cấy máu ngày 23/9 xác định bệnh nhân dương tính với Burkholderia pseudomallei, vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do Burkholderia pseudomallei cùng một số bệnh lý khác.

Ngày 24/9, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp tục điều trị; thời điểm báo cáo, tình trạng bệnh ổn định.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy yếu tố đáng chú ý là bệnh nhân thường xuyên làm rẫy và lưu trú qua đêm tại lán trại ở khu vực vườn điều dưới chân đèo Chư Sê, cách nhà khoảng 4km.

Trong quá trình lao động, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước mưa và bùn lầy nhưng không sử dụng ủng, găng tay cao su. Khu vực quanh nhà bệnh nhân ẩm thấp, có hai vũng nước tù đọng lâu ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai nhận định việc thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước mưa trong khi không sử dụng phương tiện bảo hộ là yếu tố nguy cơ. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước nhỏ hoặc qua niêm mạc trong quá trình tiếp xúc với môi trường. Bệnh nhân đồng thời có nhiều bệnh nền, thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Ngay sau khi nhận thông tin ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã phối hợp Trung tâm Y tế Phú Thiện điều tra tại nơi ở và khu vực bệnh nhân làm rẫy; phun khử khuẩn bằng Chloramin B tại hộ gia đình và lán trại; xử lý nguồn nước sinh hoạt, khơi thông các điểm nước tù đọng và tuyên truyền biện pháp phòng bệnh cho người dân.

Ngành Y tế đồng thời lập danh sách những người có cùng yếu tố phơi nhiễm với bệnh nhân, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe ít nhất 21 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng. Qua rà soát, chưa ghi nhận trường hợp nào khác trong gia đình và khu vực lân cận có triệu chứng nghi ngờ; người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân có sức khỏe bình thường. Đến thời điểm điều tra, chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi mắc bệnh trong gia đình và cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trạm Y tế xã Chư A Thai tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm người có biểu hiện nghi mắc Whitmore; đặc biệt chú ý khai thác tiền sử tiếp xúc với đất, bùn, nước và các môi trường nguy cơ. Trường hợp xuất hiện sốt cao, viêm phổi, áp xe cần được báo cáo để phối hợp xử lý kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân, nhất là người thường xuyên làm ruộng, làm rẫy, cần sử dụng ủng, găng tay và quần áo dài khi tiếp xúc với đất, bùn, nước; các vết thương hở phải được làm sạch, sát khuẩn, che phủ và tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn đất. Người có bệnh nền thuộc nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện sốt hoặc dấu hiệu nhiễm trùng sau khi tiếp xúc với môi trường nguy cơ./.

Cứu sống người đàn ông mắc bệnh Whitmore trong tình trạng nguy kịch Thời điểm vào viện, người bệnh trong tình trạng li bì, rối loạn ý thức, sau đó tiếp tục xuất hiện các cơn co giật cục bộ. Các xét nghiệm ghi nhận thấy tình trạng viêm, nhiễm trùng rõ rệt.