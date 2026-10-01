Bộ Y tế: Đang rà soát nguồn thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ

Ngày 1/10, tại buổi họp báo về các chính sách y tế trọng tâm quý 4/2026, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục đang rà soát nguồn cung một số thuốc, trong đó có thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, hiện các số đăng ký lưu hành vẫn có đầy đủ các nhóm thuốc hóa dược và thuốc phóng xạ. Cục Quản lý Dược đang tiếp tục rà soát tình hình cung ứng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nguồn thuốc để có phương án xử lý phù hợp.

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết nếu xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, nguyên nhân có thể khác nhau, trong đó có thể liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch. Các bệnh viện cần chủ động trong công tác mua sắm, bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị.

Trước đó, báo chí phản ánh một số cơ sở y tế thiếu hụt dược chất phóng xạ phục vụ chụp PET/CT. Tại một số cơ sở y tế, dù có hệ thống PET/CT nhưng không đủ dược chất để vận hành, khiến một số người bệnh ung thư phải đến các tỉnh, thành khác để thực hiện kỹ thuật này./.

Bộ Y tế thông tin tiến độ về việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm Một điểm mới trong lần rà soát này là việc sử dụng thuốc sẽ được rà soát phù hợp với từng cấp khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng bảo đảm danh mục thuốc tại cấp ban đầu đáp ứng nhu cầu điều trị.