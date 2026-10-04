Đồng Nai: Cấp cứu thành công bé trai 11 tuổi bị hóc kèn đồ chơi

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 4/10, tình trạng sức khỏe của bé trai L.T.K (11 tuổi, trú tại xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) bị mắc dị vật trong đường thở là một chiếc kèn đồ chơi đã ổn định sức khỏe, hết đau, thở tốt và được xuất viện.

Trước đó, ngày 3/10, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau cổ, thở nhanh, khó thở, trong nhịp thở có kèm theo âm thanh.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc chơi, bé có ngậm chiếc kèn đồ chơi trong miệng, vô tình bị tuột vào trong họng. Thấy vậy bé đã đưa tay vào móc họng để lấy đồ vật ra nhưng không được nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhận định, bệnh nhi bị hóc dị vật đường thở, nhanh chóng chụp X-quang, CT, xét nghiệm.

Kết quả cho thấy dị vật có kích thước lớn nằm trong lòng phế quản bên phải, gần bít kín đường thở của trẻ và được chỉ định nội soi phế quản lấy dị vật cấp cứu.

Các bác sỹ cấp cứu đã hội chẩn êkíp nội soi hô hấp và gây mê hồi sức để tiến hành gây mê kiểm soát đường thở lấy dị vật. Sau khoảng 30 phút, dị vật là một chiếc kèn đồ chơi có kích thước 14x4mm được lấy ra thành công.

Bác sỹ Đào Thị Thu Hiền, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, lấy dị vật đường thở là thách thức rất lớn đối với bác sỹ gây mê hồi sức nhi khoa vì trong quá trình nội soi bác sỹ gây mê và bác sỹ nội soi hô hấp sẽ phải dùng chung một đường duy nhất là đường thở nhỏ bé của trẻ để vừa đưa thiết bị gắp dị vật vừa kiểm soát đường thở cung cấp oxy liên tục. Cùng với đó phải kiểm soát phản xạ đường thở hạn chế nguy cơ đẩy dị vật vào sâu hơn.

Theo bác sỹ Đào Thị Thu Hiền, trường hợp này may mắn được phát hiện và lấy ra kịp thời trong thời gian vàng của hóc dị vật đường hô hấp.

Nếu dị vật không được lấy ra sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, bít tắc phổi dẫn đến xẹp phổi, nguy cơ nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

Bác sỹ Thu Hiền cho biết đây là ca hóc dị vật đường thở thứ 2 mà bệnh viện xử lý thành công, trước đây những ca mắc dị vật đường thở đều phải chuyển lên tuyến trên.

Các bác sỹ khuyến cáo, những gia đình có con nhỏ nên cẩn trọng, không để những vật nhỏ trong tầm tay trẻ. Đồng thời giáo dục trẻ không được ngậm các đồ dùng, vật dụng nhỏ trong miệng; khi ăn uống không cười đùa vì có thể dẫn đến sặc, hóc thức ăn, có thể để lại hậu quả nguy hiểm.

Với những trường hợp không may mắc dị vật, tuyệt đối không dùng tay móc họng để hạn chế tình trạng dị vật bị đẩy sâu vào hơn và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời./.

Khánh Hòa: Kịp thời đưa cháu bé từ vùng lũ bị hóc dị vật đi cấp cứu Lực lượng PC07 đã nhanh chóng sử dụng xuồng cứu sinh, tiếp cận khu vực, đưa cháu bé vượt lũ. Sau đó, cháu bé đã được bàn giao cho lực lượng y tế để điều trị khẩn cấp.