Một nguồn tin trong ngành năng lượng Saudi Arabia ngày 5/10 cho biết đường ống Đông-Tây lại dừng hoạt động sau một cuộc tấn công mới vào một trạm bơm tại Khurais, phía Đông Riyadh, gây ra thiệt hại rất lớn.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố đã tấn công các cơ sở thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia, bao gồm cả cơ sở hạ tầng tại Khurais.

Trong tháng trước, Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã đóng cửa đường ống Đông-Tây, sau các cuộc tấn công xuất phát từ Iraq, nhắm vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia.

Theo nền tảng theo dõi hàng hóa Kpler, dòng chảy dầu qua đường ống Đông-Tây đã dừng trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 22/9.

Đường ống Đông-Tây, tuyến đường ống dài khoảng 1.200 km, nối các mỏ dầu chính ở phía Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông.

Đường ống này trở nên thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Saudi Arabia sau khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu chính của nước này./.

Saudi Arabia cảnh báo “mối đe dọa trên không” tại thủ đô Riyadh Cảnh báo “mối đe dọa trên không” được phát tại Riyadh và nhiều khu vực của Saudi Arabia trong bối cảnh nước này tiếp tục đối phó các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen.