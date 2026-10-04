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Xung đột tại Trung Đông: Yemen phát động chiến dịch quân sự giành lại lãnh thổ

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taiz với Aden-thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận.

Phương Hà
Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 4/10, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi, thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taiz với Aden-thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, qua đó vây hãm xung quanh Taiz.

Thành phố ở phía Tây Nam này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ, tuy nhiên các tay súng Houthi liên tục tấn công từ các hướng Bắc- Đông-Tây, biến đây trở thành một trong những chiến trường chính tại Yemen.

Các nguồn tin an ninh cho biết Houthi đã giành quyền kiểm soát khu vực al-Safiya, đóng cửa tuyến đường tiếp tế chính và chiếm giữ đồn cảnh sát.

Trước đó một ngày, chính phủ Yemen tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Houthi trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa, tỉnh Saada ở phía Tây Bắc và các vị trí của nhóm này gần Taiz.

Theo giới quan sát, các cuộc tấn công này nhiều khả năng do các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia (Arập Xêút), nước đứng đầu liên minh chống Houthi, thực hiện.

Ngày 3/10, lực lượng Houthi tuyên bố nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia đã gia tăng sau khi nhóm này tuyên bố cấm các tàu thuyền có liên quan đến Riyadh cập cảng ở Biển Đỏ vào ngày 20/7, tiếp theo là sự leo thang trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xuyên biên giới giữa hai bên.

Cuộc đối đầu càng trở nên trầm trọng hơn vào tháng 9 khi giao tranh leo thang giữa Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen, với sự hậu thuẫn lớn từ Saudi Arabia.

Houthi đã chiếm được thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ vào ngày 10/9 và đảo Mayyun có vị trí chiến lược quan trọng chỉ một ngày sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
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