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Lực lượng Houthi tấn công nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia

Người phát ngôn của lực lượng Houthi tại Yemen, ông Yahya Saria tuyên bố lực lượng này đã tấn công các sân bay tại thủ đô Riyadh và thành phố Abha, cũng như nhà máy lọc dầu Saudi Aramco tại Jeddah.

Viết Thành
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Lực lượng Houthi tấn công nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Lực lượng Houthi tấn công nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia.

Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận Islamabad.

Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia-Pakistan kích hoạt hiệp ước phòng thủ Mecca đối phó Houthi.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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