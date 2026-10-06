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Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn diễn biến phức tạp tại Trung Bộ

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới khiến 5 tỉnh miền Trung đối mặt đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 5/10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

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Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn diễn biến phức tạp tại Trung Bộ
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Bản tin 60s ngày 6/10/2026 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn diễn biến phức tạp tại Trung Bộ.

Triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn thịt lợn được ‘vỗ béo’ bằng chất cấm ra thị trường.

Vì sao bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại?

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kết hợp trình diễn âm nhạc vào tối 10/10.

Công an đã vào cuộc xử lý vụ người đu theo dây thả diều trên cao ở Chợ Mới.

Campuchia bắt 591 người trong chiến dịch truy quét cờ bạc trực tuyến.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên./.

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