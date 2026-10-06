Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến nghỉ và tiếp tế tại Thái Lan, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực và tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Kênh Al Jazeera ngày 5/10 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tàu USS George H.W. Bush đã rời khu vực Trung Đông để thực hiện chuyến thăm cảng tại Thái Lan và sẽ quay trở lại khu vực sau đó.

Tàu sân bay này đến khu vực gần đảo Phuket ngày 4/10, sau khoảng 6 tháng hoạt động trong khu vực do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách.

USS George H.W. Bush vẫn hoạt động tại Biển Arab cho đến cuối tháng Chín trước khi di chuyển về phía Đông, sang khu vực do Hạm đội 7 Hải quân Mỹ phụ trách, để thực hiện chuyến thăm cảng.

Cùng với việc duy trì hiện diện hải quân, Mỹ đang cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động quân sự của Saudi Arabia nhằm vào Lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo quan chức trên, khoảng 200 cố vấn Mỹ hiện làm việc tại các trung tâm lập kế hoạch và điều hành của Saudi Arabia, trong đó có hoạt động liên quan đến xác định mục tiêu.

Washington cũng cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ lập kế hoạch và tiếp nhiên liệu trên không cho phía Saudi Arabia. Tuy nhiên, quan chức Mỹ khẳng định lực lượng nước này không trực tiếp tham gia cuộc chiến tại Yemen và Washington “không có mục tiêu cụ thể” tại quốc gia này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn vừa phát động chiến dịch “Bình minh Yemen” nhằm tái chiếm thủ đô Sanaa và các khu vực do Houthi kiểm soát.

Lực lượng Chính phủ Yemen ngày 5/10 cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Eo biển Bab el-Mandeb và sân bay Dhubab, song thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Việc tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến trở lại Trung Đông cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì năng lực quân sự ở khu vực trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran và xung đột tại Yemen vẫn ở mức cao./.

Mỹ lên kế hoạch triển khai 3 tàu sân bay tới Trung Đông Mỹ đang lên kế hoạch đưa 3 tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Iran đặt điều kiện mở lại Hormuz. Sức ép giữa Washington và Tehran đang chuyển từ quân sự sang cả tài chính.