Nghị quyết 57 tiếp sức ngành dệt may nâng sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Trong một ngành kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt về giá, tốc độ giao hàng và chất lượng, công nghệ đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì thế đang dành nguồn lực lớn cho tự động hóa, robot, AI và những giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW trong một ngành xuất khẩu chủ lực.

Podcast hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn vào những thay đổi từ doanh nghiệp và triển vọng xuất khẩu của ngành dệt may trong năm 2026./.