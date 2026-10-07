Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

Ngày 6/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục nghiêm trọng, trong bối cảnh hoạt động phá dỡ nhà cửa tại Đông Jerusalem và Bờ Tây diễn ra cùng những hạn chế đối với việc cung cấp vật tư thiết yếu cho Dải Gaza.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, việc giới chức Israel ngày 6/10 phá dỡ một tòa nhà dân cư tại khu vực At Tur, Đông Jerusalem, đã khiến 69 người phải di dời, trong đó hơn một nửa là trẻ em. Đây là vụ phá dỡ khiến số người phải di dời trong một lần nhiều nhất kể từ năm 2009.

Tại Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế đối với việc đưa vật tư thiết yếu vào khu vực này đang ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước và vệ sinh.

Việc thiếu phụ tùng, dầu động cơ và thiết bị bảo dưỡng đã làm giảm sản lượng nước tại hai nhà máy khử mặn ở phía Nam Gaza, ảnh hưởng đến nguồn nước uống của khoảng 500.000 người tại Deir al-Balah và Khan Younis. Khoảng 75% số gia đình tại Gaza hiện phụ thuộc vào nguồn nước được vận chuyển bằng xe bồn.

Trong khi đó, theo các nguồn tin Palestine, ngày 6/10, ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại Dải Gaza và một số người khác bị thương trong các vụ việc tại nhiều khu vực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Israel có thể tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Chính quyền Palestine (PA) nếu lực lượng an ninh Palestine có hành động chống lại người định cư hoặc binh sĩ Israel.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Katz cho biết quân đội Israel đang chuẩn bị cho khả năng lực lượng an ninh Palestine và các nhóm vũ trang liên quan phong trào Fatah có hành động chống lại phía Israel.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng lực lượng Hamas có thể tìm cách tác động đến các cuộc bầu cử sắp tới của Israel thông qua các vụ tấn công, song không đưa ra bằng chứng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào người Israel và người Do Thái ở nước ngoài vào thời điểm đánh dấu 3 năm ngày xảy ra vụ tấn công 7/10/2023 của lực lượng Hamas-sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột khốc liệt kéo dài đến nay./.

Liên hợp quốc lo ngại tình hình nhân đạo do giao tranh Pakistan-Afghanistan Liên hợp quốc lo ngại các cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan gây nguy cơ khủng hoảng nhân đạo; kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ dân thường.

​