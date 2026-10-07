Khoảng 3h sáng 7/10, một cửa hàng xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh bùng cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong và khiến dãy nhà trọ liền kề phải tháo chạy trong đêm.

Bản tin 60s ngày 7/10/2026 gồm những nội dung sau:

Cửa hàng xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn lúc sáng sớm.

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