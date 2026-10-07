Thời tiết ngày 7/10: Mưa lớn từ Huế đến Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến đêm 8/10, Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Huế và Đà Nẵng cấp 2.

Do mưa to đến rất to nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các xã/phường: Hải Vân; A Vương, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Hòa Vang, Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Thượng Đức, Trà Liên.

Trên biển, ngày và đêm 7/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, độ cao sóng 2-4 m, hướng sóng Đông Bắc.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, độ cao sóng 1,5-2,5 m, hướng sóng Đông Bắc đến Bắc.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28-31 độ C, phía Nam từ 25-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, gồm thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C./.

Năm tỉnh, thành phố Trung Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất Trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.