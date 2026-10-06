Thành phố Hồ Chí Minh: Cảnh báo 122 điểm ngập, tăng cường điều tiết giao thông mùa mưa

Chiều 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập nước trên địa bàn, gồm 83 điểm ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm ngập do triều cường.

Trong bối cảnh mưa lớn, ngập nước tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến đường trọng điểm, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các điểm ngập do mưa lớn phân bố trên nhiều tuyến đường, tập trung tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng nước thoát chậm sau mưa.

Một số vị trí đáng chú ý gồm ngã tư Bảy Hiền, đường Lý Thường Kiệt, đường Trần Văn Giàu, đường Vĩnh Lộc, đường song hành Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Khối, đường Phan Văn Khải và Quốc lộ 50.

Tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Xiển, Lê Văn Việt cũng nằm trong danh sách cảnh báo. Khu vực phía Nam có các điểm ngập trên đường: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương và Nguyễn Bình. Đây đều là những tuyến đường cần được người dân lưu ý khi lựa chọn lộ trình di chuyển trong thời điểm mưa lớn.

Đối với các điểm ngập do triều cường, nhiều vị trí nằm trên những tuyến giao thông ở khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch như: đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình và Hà Huy Giáp. Một số vị trí khác gồm: đường Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Mai Chí Thọ và khu vực chân cầu Rạch Chiếc.

Việc nhận diện các điểm có nguy cơ ngập giúp người dân chủ động hơn trong hành trình, nhất là vào những khung giờ cao điểm. Mưa lớn xảy ra thường cùng lúc với lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm, buổi chiều tối, tầm nhìn càng hạn chế, đường trơn trượt và nước ngập che khuất mặt đường có thể khiến phương tiện di chuyển chậm, phát sinh ùn tắc cục bộ, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến đường, giao lộ trọng điểm và khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao.

Cán bộ, chiến sỹ được bố trí tại những vị trí trọng yếu vào giờ cao điểm để hướng dẫn phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì hoạt động lưu thông an toàn.

Vào chiều tối 3/10, trong khung giờ cao điểm từ 17-19 giờ, mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn, trong khi lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc trên địa bàn Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phụ trách.

Cán bộ, chiến sỹ được triển khai tại các chốt trọng điểm, hướng dẫn, phân luồng phương tiện, phối hợp các lực lượng chức năng giải tỏa áp lực giao thông. Sau khi mưa giảm, tình hình giao thông cơ bản ổn định, thông suốt.

Tại khu vực do Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc phụ trách, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra cơ động, kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ ùn tắc để bố trí hỗ trợ. Khi xảy ra sự cố như phương tiện chết máy, tai nạn giao thông, cây xanh hoặc vật cản đổ xuống đường..., cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng phối hợp xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Công tác này được phối hợp thực hiện cùng Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông để chủ động chọn tuyến đường phù hợp. Khi điều khiển phương tiện dưới trời mưa, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với đoạn đường ngập, nếu mực nước dưới khoảng 15 cm, chưa quá trục bánh xe máy và còn nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giữ ga đều, tránh phanh gấp hoặc vượt xe khác.

Nước dâng quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, khoảng 20-30 cm, người dân không nên cố vượt qua mà cần lựa chọn lộ trình khác. Tại nơi nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không thể quan sát mặt đường, tuyệt đối không đi qua, cần chờ nước rút hoặc chuyển hướng.

Người dân cũng cần đề phòng hố ga mất nắp, vật cản bị nước che khuất; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng ngừa tai nạn, điện giật; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông, nhất là tại khu vực ngập nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực ngập sâu Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định tối và đêm 30/9, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

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