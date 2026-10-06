Cảnh báo mưa lớn dồn dập miền Trung, Đà Nẵng nguy cơ ngập cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế đã có mưa rất to. Lượng mưa tại nhiều trạm đo vượt ngưỡng 200mm, trong đó trạm Sen Thủy thuộc tỉnh Quảng Trị ghi nhận tới 427,6mm.

Dự báo từ ngày 6/10 đến hết đêm 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 250mm, một số nơi trên 400mm. Riêng khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế lượng mưa dao động 300 đến 400mm, cục bộ trên 600mm.

Đối với Thành phố Đà Nẵng, từ chiều 6 đến sáng 8/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cảnh báo tổng lượng mưa trên toàn địa bàn phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 300mm.

Các khu vực như Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ dự kiến nhận lượng mưa từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 250mm. Khu vực Đặc khu Hoàng Sa có lượng mưa dao động từ 50 đến 150mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt mưa lớn tại miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 hoặc 11/10. Riêng ngày và đêm 8/10, thành phố Đà Nẵng tiếp tục mưa dông với lượng từ 50 đến 100mm. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ rất lớn, có thể vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Tình trạng mưa dồn dập mang theo rủi ro rất cao gây ngập úng tại vùng trũng, thấp và các khu đô thị. Chính quyền cùng người dân cần sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc khi mức cảnh báo rủi ro thiên tai đang được đặt ở cấp độ 1./.