Thành phố Hồ Chí Minh: Nước dâng nhanh, gây ngập sâu ở Tân Hiệp trong đêm

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận, nước bắt đầu dồn dập tràn qua đường ĐT747B, phường Tân Hiệp từ gần 0 giờ ngày 6/10. Nguyên nhân và nguồn nước đổ về khu vực hiện chưa được xác định. Nước chảy xiết, ngập mặt đường trong đêm khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Khoảng 2 giờ sáng, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập đến nơi an toàn.

Người dân được khuyến cáo không cố di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động chọn lộ trình khác, kể cả khi trời sáng nếu nước chưa rút.

Các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập cần kê cao thiết bị điện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn; trường hợp nước tiếp tục dâng cao, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn và phối hợp với lực lượng chức năng.

Trước đó, tối 5/10, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn sau 19 giờ. Mưa lớn kéo dài chỉ khoảng 30 phút, lượng mưa không lớn so với các đợt mưa cuối tháng 9, đầu tháng 10, nhưng vẫn gây ngập ở đường Mã Lò, đoạn qua phường Bình Trị Đông.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, dù mưa đã tạnh, đoạn đường này vẫn ngập, có vị trí nước cao hơn nửa bánh xe máy. Trên đoạn đường ngập dài vài trăm mét, nhiều xe máy, ôtô phải rẽ nước di chuyển; một số xe máy chết máy, người điều khiển phải dắt bộ. Nhiều người chọn dừng trên vỉa hè chờ nước rút vì lo phương tiện gặp sự cố giữa đêm.

Anh Huỳnh Văn Giang, tài xế chạy Grab vào buổi tối, cho biết phải chờ trên vỉa hè đến khi nước rút bớt mới dám đi tiếp. Đi ngập quá nguy hiểm, nước vào máy, trời lạnh nữa lỡ chết máy dọc đường đêm khuya mưa gió không biết có thợ sửa nữa không. Đành chờ nước rút bớt mới mở app để nhận khách.

Theo người dân địa phương, đường Mã Lò thường ngập mỗi khi mưa lớn. Những trận mưa kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ có thể khiến nước dâng khoảng 30-50cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Dù lượng mưa những ngày gần đây đã giảm, tuyến đường vẫn xảy ra ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Người dân mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5/10, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm, mưa rào, dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động 23-34 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 5 đến 7/10, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ-Nam Trung Bộ. Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều và tối; các tỉnh miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa dông trong đêm 5/10. Đặc biệt, từ ngày 5-6/10, Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Bình Dương trước đây được dự báo là nơi có lượng mưa lớn nhất thành phố.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 6-7/10, mưa tiếp tục phân bố trên diện rộng, thời điểm xuất hiện có thể bất chợt trong ngày; một số nơi có khả năng mưa to đến rất to. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ 19 giờ ngày 6/10 đến 19 giờ ngày 7/10, lượng mưa dự báo khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, đô thị và những khu vực thoát nước kém. Người dân cần theo dõi thông tin thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố đi qua nơi ngập sâu hoặc nước chảy xiết; đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị điện và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi nước dâng cao./.

Mưa lớn kèm sấm sét, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập nhiều tuyến đường Trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Phan Huy Ích cũng còn nước nhưng mức ngập thấp hơn so với cùng thời điểm ngày 30/9.